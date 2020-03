Sporthallen sind derzeit sowieso geschlossen. Und so nutzt die Stadt Überlingen im Kampf gegen das Corona-Virus eine Sporthalle am Schulzentrum, um hier eine Infektionsambulanz aufzubauen. Sie geht am Donnerstag, 19. März, in Betrieb und ist vor allem für Patienten aus Überlingen, Owingen und Sipplingen gedacht.

Nur nach Terminvereinbarung

Sie ist angesiedelt in der Kreissporthalle am Schulzentrum. Nach Terminvereinbarung, die ausschließlich über den eigenen Hausarzt erfolgt, kann sie ab heute von Menschen besucht werden, die fürchten, vom Corona-Virus angesteckt zu sein. In der Ambulanz werden Fragen geklärt wie: Wer ist ein Fall fürs Krankenhaus? Wer sollte sich einfach zu Hause nur schonen? Oer wer kann mit einem Rezept für wirksame Medikamente wieder nach Hause geschickt werden?

Vorsichtshalber eine Nummer größer

Die Koordination liegt beim Überlinger Hausarzt Dr. Rainer Röver. Er wünsche sich, dass man in wenigen Wochen sagen könne, dass er mit seiner Prognose völlig übertrieben habe. Doch stellt man sich jetzt vorsichtshalber lieber auf eine Vielzahl an Patienten ein. So bietet die Infektionsambulanz in den Warteräumen – dabei handelt es sich um die drei voneinander abgetrennten Hallenteile – jeweils Platz für bis zu 50 Patienten, 150 insgesamt. Wie Röver erklärte, sei die Halle deswegen ideal, weil sie groß genug ist und genügend Räume bietet, so dass die Patienten von der Anmeldung über das Wartezimmer bis zur Behandlung und bestenfalls Entlassung über den Hinterausgang so gesteuert werden können, dass ein Infektion vermieden wird.

Die wichtigsten Fragen, zusammengestellt und beantwortet von der Stadtverwaltng -Was ist eine Infektionsambulanz? Die Infektionsambulanz dient der ambulanten Behandlung von Patienten mit starken Atemwegsinfekten oder hohem Fieber. Ziel ist es, die örtlichen Hausarztpraxen bei der Diagnose und Entscheidung über die weitere Behandlung zu entlasten und die Ressourcen der Krankenhäuser zu schonen. -Verdacht auf Corona: Kann ich zur Ambulanz kommen? Nein, bitte suchen Sie die Infektionsambulanz nicht unaufgefordert auf. Dies würde den Ablauf stören. Patienten, die an Fieber oder einem Atemwegsinfekt leiden oder eine Infektion mit dem Corona-Virus befürchten (hier gelten die Vorgaben des RKI), stimmen sich telefonisch mit ihrem Hausarzt ab. Dieser entscheidet, ob eine Zuweisung in die Infektionsambulanz notwendig ist. Grundsätzlich wird dies bei Patienten der Fall sein, die an schweren Symptomen (hohes Fieber und schwere Atemwegserkrankungen) leiden. -Wie bekomme ich einen Termin? Die Behandlung in der Infektionsambulanz erfolgt nur nach vereinbarten Terminen, die über den Hausarzt vergeben werden. Bitte suchen Sie die Infektionsambulanz nicht unaufgefordert auf. Wenn Sie eine Ansteckung mit dem Corona-Virus befürchten oder an Fieber oder einem Atemwegsinfekt leiden, rufen Sie bitte Ihren Hausarzt an und klären Sie mit ihm die weitere Vorgehensweise. -Was passiert in der Infektionsambulanz? Personen, die vom Hausarzt in die Infektionsambulanz zugewiesen werden, suchen diese zum vereinbarten Termin auf. Bei besonders schweren Erkrankungen wird der Transport vom Rettungsdienst übernommen. Vor Ort werden die Patienten unter Einhaltung der erhöhten Hygienevorschriften im Behandlungsraum untersucht. Der diensthabende Arzt entscheidet, welche weiteren Maßnahmen zu ergreifen sind (Überweisung ins Krankenhaus, Verschreiben von Medikamenten). Kuriert der Patient seine Erkrankung zuhause aus, ist ein Nachsorgetermin wiederum über den Hausarzt zu vereinbaren. Eine längerfristige Behandlung und Beobachtung in der Infektionsambulanz ist nicht vorgesehen. -Werden dort Corona-Tests durchgeführt? Bei begründetem Risiko werden Patienten auch auf eine Infektion mit dem Corona-Virus per Abstrich getestet. Die Kriterien, wer getestet wird, werden durch das RKI und das Gesundheitsamt vorgegeben. Diese können sich kurzfristig ändern. Im Fokus steht jedoch die eigentliche Behandlung und Entscheidung über die weiteren Maßnahmen. -Wie ist die Infektionsambulanz aufgebaut? In den Umkleidebereichen der Halle wurden sechs Behandlungszimmer eingerichtet. Weiter gibt es einen Wartebereich und Umkleideräume für das medizinische Personal. Die medizinische Ausstattung ist weitgehend vergleichbar mit der Notfallpraxis im Helios-Spital. -Wer arbeitet in der Infektionsambulanz? Derzeit sind zwei Ärzte vor Ort. Bei Bedarf kann die Anzahl der diensthabenden Ärzte auf bis zu sechs Mediziner aufgestockt werden. Das Ärzteteam besteht aus mehreren Allgemeinmedizinern aus Überlingen und Umgebung. Sie stellen auch medizinische Fachangestellte, die den diensthabenden Ärzten assistieren.

