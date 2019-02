von Sabine Busse

So macht die Arbeit im Weinberg sogar im Winter Spaß. Bei strahlendem Sonnenschein mit Blick auf den See nehmen Georg Model, Winzer im Weingut Kress, und seine Kollegen in den Weinbergen von Goldbach den Rebschnitt vor. Dabei werden alle Triebe bis auf zwei unten am Rebstock mit der Elektroschere abgeschnitten. Einer von beiden wird die Fruchtrute, der andere ist eine Art Reserve. "Wir schneiden heute den Auxerrois", erklärt Georg Model. "Das ist ein Weißwein aus der Burgunder-Familie." Für diesen und die anderen hier angebauten Qualitätsweine sei die Lage ideal. "Der See ist im Winter ein großer Wärmespeicher und im Sommer reflektiert er die Sonnenstrahlen. Dazu kommt der Sandboden, in dem sich Nässe nicht staut."

Für die Weinreben in Goldbach ist der See doppelt nützlich: Im Winter dient er als Wärmespeicher und im Sommer reflektiert er die Sonnenstrahlen. | Bild: Sabine Busse

Auch Johannes Kress arbeitet heute draußen. Der gelernte Winzer und Kellermeister beschäftigt sich mit dem Wein des Vorjahres. Auf dem Hof des Weingutes steht eine mobile Abfüllanlage, die den Müller-Thurgau des Jahrhundertjahrgangs 2018 aus den Edelstahlfässern des Kellers in den "Füller" pumpt. Der Rest geht automatisch: Die Flaschen werden befüllt, fahren auf dem Band weiter zum Verschließen und zur Etikettierung. Hinten nehmen sie die Mitarbeiter in Empfang und laden sie in Kisten, die dann ins Lager wandern. Ungefähr 2500 Flaschen in der Stunde schafft die Anlage, die für drei Tage gebucht ist. "Mein Beruf ist sehr interessant und vielfältig", sagt Johannes Kress, ohne die Abfüllanlage und das Geschehen darum herum aus den Augen zu lassen. "Man arbeitet mit der Natur, das Wetter hat einen wichtigen Einfluss und man muss sich mit unterschiedlichen Maschinen sowie der Kellertechnik auskennen."

Video: Sabine Busse

Das Ehepaar Thomas und Kristin Kress und ihre beiden Kinder Viola und Johannes haben 2013 die als Überlinger Felsengarten bezeichneten Rebflächen des Spitalweinguts übernommen. Seitdem konnten sie die Beliebtheit und den Ruf des hiesigen Weins deutlich verbessern. "Wir haben den Ertrag drastisch reduziert", erläutert Johannes Kress. "Dazu haben wir 100 Tonnen Kompost in den Boden eingebracht und die Flächen zwischen den Reben durch das Einsäen von 30 verschiedenen Gräser-Sorten begrünt." Auf diese Weise werden die Weinstöcke mit Nährstoffen versorgt, der Flüssigkeitshaushalt wird verbessert und Bienen sowie andere Insekten finden ausreichenden Lebensraum. "Als ich damals zum ersten Mal in Goldbach war, dachte ich mir, wenn ich es hier so schön finde, muss das doch auch dem Wein gefallen!" Das scheint der Fall zu sein, denn der Wein dankt ihm die Fürsorge und den tollen Ausblick mit guten Tropfen, die mittlerweile viele Liebhaber haben. 2017 wurde der Goldbacher Chardonnay sogar zum besten Wein der Welt gekürt.

Bodensee Der Aufstieg des Seeweins Das könnte Sie auch interessieren

Der SÜDKURIER und die Winzerfamilie Kress bieten Ihnen, einem Leser oder einer Leserin, die einmalige Gelegenheit, eine Saison lang die Arbeit im Weinberg zu begleiten. An ungefähr fünf Terminen können Sie mit Hand anlegen und von den Fachleuten viel über den Weinbau lernen. Im März geht es mit dem Binden der Fruchtruten los und Sie erfahren, warum frustrierte männliche Traubenwickler wichtig für den Wein sind. Später brechen Sie Nebenaugen mit der Hand aus und geben in den Sommermonaten den jungen Trieben mit Hilfe des Drahtgeflechts die Wuchsrichtung vor. Unser Winzer-Azubi erfährt, wie man junge Trauben vor Sonnenbrand schützt und warum im August ein Teil von ihnen mit Absicht auf dem Boden landet. Das Ende der Saison und der SÜDKURIER-Serie wird dann im September oder Oktober die Lese der Trauben sein.

Johannes Kress, Winzer und Kellermeister, bewirtschaftet mit seinen Eltern und seiner Schwester seit 2013 den Überlinger Felsengarten. | Bild: Sabine Busse