von Magdalena Stoll

Überlingen – Das Kunkelhaus kennt jeder in Überlingen, der Kinder hat. Aber woher hat es seinen Namen? Hanna Nothhelfer, die sich mit ihrem Mann Michael schon seit fast 30 Jahren für Überlinger Familien engagiert, kennt die Antwort. Die Geschichte beginnt in der Hafenstraße, die noch vor dem Ausbau des nahegelegenen Mantelhafens 1862/1863 Kunkelgasse hieß.

Kunkelgasse früher eine Arme-Leute-Gegend

Die alte Bezeichnung für die Gasse stammt aus reichsstädtischer Zeit. „Das war damals ein Arme-Leute-Viertel, auch die Frauen mussten kräftig mit anpacken, um die Familien über die Runden zu bringen“, sagt Hanna Nothhelfer. So versammelten sich in den Häusern der Kunkelgasse Frauen und Mädchen, um gemeinsam zu spinnen und Leintücher, Tischdecken und Kleider herzustellen. Während sie bei der Arbeit zusammensaßen, erzählten sie sich Geschichten und Anekdoten oder füllten die Arbeitszeit mit Gesang.

„Das alles wäre ohne ein Spinnrad und eine Kunkel nicht möglich gewesen. Eine Kunkel ist nichts anderes als ein Rocken – ein Holzstab in zylindrischer Form, auf den die Flachsfasern aufgewickelt wurden“, erklärt Michael Nothhelfer. Er ist seit vielen Jahren als technischer Berater im Familientreff tätig. Diese kaum bekannte Bezeichnung für Spinnrocken war nicht nur in Überlingen in Gebrauch. In Konstanz erinnert daran das „Haus zur Kunkel“ mit seiner mittelalterlichen Wandmalerei, wo auch spinnende und webende Frauen dargestellt sind.

Die alte Aufnahme zeigt, wo rechts vom Gasthof "zum Engel" in Überlingen die Hafenstraße an den alten Kunkelhäusern vorbeiführte. | Bild: Foto Lauterwasser

Das Gebiet der heutigen Hafenstraße in Überlingen war dafür bekannt, dass in jedem Haushalt ein Spinnrad mit Spinnrocken stand. Die Frauen arbeiteten ungern allein. „Sie trafen sich in den Spinnstuben, um in geselliger Runde ihren Flachs zu spinnen. Arbeit in der Gemeinschaft ist angenehmer und macht mehr Freude“, begründet Hanna Nothhelfer. Mit dem Fortschreiten der Industrialisierung verlor die Flachsspinnerei zunehmend an Bedeutung, bis sie völlig erlosch.

Beim Brand 1914 werden mehrere Häuser zerstört

Am 13. August 1914 kam es in der Hafenstraße zu einer Katastrophe, die in der Chronik der Feuerwehr dokumentiert wurde: Es brannten mehrere Wohnhäuser vollständig nieder, damit auch die Heimat vieler Spinnerinnen. Einige Häuser, die heute in der Hafenstraße stehen, stammen also aus der Zeit nach dem großen Brand. So auch das 1922 errichtete spitälische Wohnhaus in der Hafenstraße 13, das den Namen Kunkelhaus erhielt, um an die Tradition des Flachsspinnens zu erinnern. Oberhalb des Eingangs wurde eine Inschrift angebracht: „kunkelhaus heiß ich – anno 1914 fraß das feuer mich – 1922 ich wieder erstand – Jetzt wolle mich schützen Gottes hand“.

1988 kam Elterninitiative ins Kunkelhaus

Der fromme Wunsch blieb bis jetzt erfüllt. Nachdem das Gebäude jahrelang als Bleibe für mehrere Familien gedient hatte, kam 1988 eine Elterninitiative ins Haus, um Kinderbetreuung und Eltern-Kind-Gruppen anzubieten. „Davor fanden die Angebote in der alten Seeschule statt, aber diese Räume standen dann nicht mehr zur Verfügung“, erinnert sich Michael Nothhelfer. Im Zuge dessen sei ihnen das Haus in der Hafenstraße 13 angeboten worden, doch auch die 2,5-Zimmer-Wohnung sei ziemlich bald zu klein gewesen.

Überlingen Familientreff Kunkelhaus feiert 25 Jahre Vereinsgründung Das könnte Sie auch interessieren

„Als wir 1990 mit unserer ersten Tochter in den Kindertreff kamen, konnten wir sehen, wie schnell sich die Gruppen entwickeln. Das war sicher nicht einfach für die älteren Menschen aus der Nachbarschaft: Im Flur standen nämlich viele Kinderwagen, sodass man kaum durchkommen konnte“, berichtet Hanna Nothhelfer. Auch für die Erwachsenen gab es Angebote. Mütter trafen sich zweimal die Woche beim Kaffee, die Männer bildeten einen Stammtisch, der bis heute stattfindet. Die Elterninitiative wuchs und brauchte dringend eine Lobby, um den Bedürfnissen der Familien gerecht zu werden.

Unterstützer entschieden sich für Vereinsgründung

So entschieden sich ihre Unterstützer, einen Verein zu bilden. Hanna Nothhelfer ist Gründungsmitglied und war auch Mitglied im ersten Vorstand. Dem Verein stellte sich zunächst die Frage: Wie sollte er sich nennen? Seriös sollte es klingen. „Wir suchten nach einem bodenständigen Namen. So waren wir uns bald einig, dass wir Familientreff Kunkelhaus heißen wollen, wie der Ort, an dem wir unser Programm anbieten konnten.“ 1994 durfte der Familientreff in das ersehnte größere Haus umziehen: Das Gebäude in der Schlachthausstraße 6 hatte früher zum Schlachthaus gehört und war nach dem Wegzug des Hausmeisters frei geworden. Nachdem Mitglieder des Vereins die Räume renoviert hatten, stellte sich bald reger Besuch ein und das Haus wurde unter dem Namen Kunkelhaus bekannt.

Überlingen Familienzentrum Altstadt wird seiner Bestimmung übergeben Das könnte Sie auch interessieren

Doch im Laufe der Jahre platzten auch diese Räumlichkeiten aus allen Nähten, sodass die nächste Suche nach einer Lösung begann. Im Juli 2017 zog er in das frisch renovierte Familienzentrum in der Krummebergstraße 20. So zieht der Name Kunkelhaus seine Kreise in der Stadt. Er bleibt nach wie vor mit Menschen verbunden, die sich treffen, um gemeinsam etwas anzupacken und nicht allein zu sein. Wie damals, als sich Frauen und Mädchen trafen, um gemeinsam ihr Handwerk auszuüben und dabei zu lachen, zu singen und ins Gespräch zu kommen.

Nothhelfer: "Platz für jedes Familienmitglied"

Hanna Nothhelfer schätzt den offenen Umgang: „Hier findet sich Platz für jedes Familienmitglied. Es ist egal, ob jemand reich ist oder arm, ob man einen Doktorhut hat oder als Handwerker arbeitet, ob man alleinerziehend ist oder eine erfüllte Beziehung lebt, ob man ein Kind oder sechs Kinder hat.“ Für den Verein stand und steht das Glück der Familien im Mittelpunkt. Hanna und Michael Nothhelfer betrachten die Erinnerungsinschrift an dem sanierten Haus in der Hafenstraße 13. Die Tradition des Flachsspinnens ist zwar verschwunden, auch die alten Häuser der Kunkelgasse existieren nicht mehr. Doch die Gemeinschaft und der Wunsch nach gemeinsamen Aktivitäten sind geblieben. Diesen Faden spinnt der Familientreff weiter.