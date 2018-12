Es war gegen 2 Uhr morgens, ein Autofahrer im Bereich des Wohngebiets Burgberg entdeckte einen verwirrt wirkenden 44-jährigen Mann, der lediglich mit Unterhosen bekleidet war. Das Thermometer zeigte Minusgrade an. Der Autofahrer reagierte besonnen und lud den 44-jährigen dazu ein, sich in seinem Auto aufzuwärmen – da wachte der 44-Jährige auf.

Das Haus sonst nie verlassen?

Der Mann in Unterhosen gab gegenüber dem Autofahrer an, Schlafwandler zu sein, wie es nun im Pressebericht des Polizeipräsidiums heißt. Beim Schlafwandeln habe er eigenen Angaben zufolge bislang sein Haus jedoch nie verlassen gehabt.

Polizei: "Ein Unglücksrabe"

Der Autofahrer rief parallel zu der spontanen Hilfsaktion bei der Polizei ein. Eine Streifenwagenbesatzung nahm den "Unglücksraben", wie es im Pressebericht wörtlich heißt, in ihre Obhut und brachte ihn zu Verwandten, wo er seinen Schlaf fortsetzen konnte, sofern er nach der Aktion nicht zu aufgewühlt war.

Nur in der Tiefschlafphase

Schlafwandeln wird in der Medizin als Somnambulismus bezeichnet, es kommt ausschließlich in der Tiefschlafphase vor. Meistens endet es damit, dass die Betroffenen selbstständig zurück ins Bett finden und Weiterschlafen, ohne sich am nächsten Tag daran zu erinnern. Dieses Phänomen ist jedoch nicht ungefährlich, da die Betroffenen zwar mitunter komplexe Tätigkeiten wie Autofahren verüben, zugleich aber nur vermindert reaktionsfähig sind.

Autofahrer reagierte richtig

Da die Betroffenen auf Ansprache oder den Hinweis, dass sie schlafwandlen, in der Regel nicht reagieren, hatte der helfende Autofahrer in der Situation das Beste getan, was er tun konnte, nämlich den 44-Jährigen in seiner Lage ernst zu nehmen und ihn ins Warme zu holen.