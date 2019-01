Dass Yoga mehr ist, als im Schneidersitz sitzend mit geschlossenen Augen und einem langgezogenen "Ommmmmh" zu meditieren, hat sich mittlerweile bei vielen Deutschen herumgesprochen. Tatsächlich haben laut Angaben des Berufsverbands der Yogalehrenden in Deutschland rund 16 Prozent der Bevölkerung, das sind mehr als 11,3 Millionen Menschen, Yoga-Erfahrung. Rund fünf Prozent, also etwa 3,4 Millionen Menschen praktizieren die indische Lehre aktuell. Doch was macht Yoga so beliebt?

Yoga-Festival findet zwei Mal jährlich statt

Eine, die ganz genau weiß, um was es bei Yoga geht, ist Raphaela Schäufele aus Überlingen. Sie hat seit 2013 ein eigenes Yoga-Studio und organisiert in Überlingen zwei Mal im Jahr das Yoga-Festival Bodensee, eine große, mehrtägige Veranstaltung mit namhaften Yoga-Lehrern aus Deutschland und Konzerten. Im Sommer findet es im Ostbad und im Winter im Kursaal statt (siehe Infoelement).

Raphaela Schäufele mit ihrem Hund Lupo am Bodensee in Überlingen. | Bild: Jäckle, Reiner

Viele verschiedene Richtungen

„Yoga ist für mich ein Lebensgefühl“, sagt Raphaela Schäufele und erklärt: „Es ist die Harmonie und Einheit von Körper, Geist und Seele.“ Es gehe vor allem darum, dass man sich wohlfühle, innerlich entspannt und zufrieden sei. Der große Vorteil von Yoga ist, dass es eigentlich nichts gibt, was es nicht gibt, sagt Schäufele. Da sich jeder Mensch auf seine individuelle Weise wohlfühle, entwickelten sich mit der Zeit viele verschiedene Richtungen. „Das beginnt bei Atemübungen, geht über Meditation bis zu Power-Yoga und akrobatischem Yoga“, erklärt Raphaela Schäufele.

Yoga auch bei Firmen sehr beliebt

Mittlerweile sei Yoga nicht mehr nur ein Trend. Schon vor drei Jahren kamen Firmen auf die Überlingerin zu und fragten nach Kursen im Unternehmen. „Das hat mich damals überrascht, kam aber extrem gut an“, berichtet sie. Vor allem habe sie sich über die durchweg positiven Rückmeldungen gefreut. Mittlerweile sei dieses Pilotprojekt in jener Firma fester Bestandteil. Heute hat Raphaela Schäufele diese Unternehmenskurse an eine bekannte Yoga-Lehrerin abgegeben, weil sie in ihrem eigenen Studio sehr viel zu tun hat. „Ich schaffe es zeitlich einfach nicht mehr, weil die Nachfrage immer größer wird“, sagt sie. „Außerdem liegen mir meine Yoga-Festivals sehr am Herzen.“ Am Donnerstag, 17. Januar, beginnt das Winter-Yoga-Festival Bodensee im Überlinger Kursaal.

Anfänger starten mit Atmungs- und Entspannungsübungen

Schäufele persönlich liebt Vinyasa Flow Yoga mit Mantra Musik. „Es ist körperlich anspruchsvoll, man arbeitet mit Atmung und die Musik verstärkt die Wirkung“, erklärt sie. „Wenn ich das mache, bin ich komplett bei mir.“ In ihrem Studio gibt es regelmäßig Anfängerkurse. „Die Leute kommen, weil sie entspannen, etwas für ihre Gesundheit oder ihren Körper machen wollen“, so die Überlingerin. „Alle haben dennoch ein Ziel: Sie wollen sich wohlfühlen und gesund sein.“ Zu Beginn gibt es eine kurze Einführung und dann geht es auch schon los. „In der Regel legen wir uns hin, arbeiten mit der Atmung und versuchen uns zu entspannen“, beschreibt Raphaela Schäufele.

Der Kursaal in Überlingen verwandelt sich beim Winter-Yoga-Festival Bodensee vier Tage lang in eine Entspannungs-Oase. | Bild: ZeroGravityPic's

Angebot zieht viele junge Leute an

Die Yoga-Lehrerin stellt fest: „Die Leute, die zu mir kommen, werden immer jünger.“ Das liege auch daran, weil der Alltag in Gesellschaft und Schule immer hektischer und stressiger werde, mutmaßt Raphaela Schäufele. „Viele suchen einfach einen Weg zur Entspannung."

Auch Profisportler praktizieren Yoga

Durch die vielen verschiedenen Richtungen sei Yoga für die unterschiedlichsten Personengruppen geeignet. Sie habe sogar schon Kurse für komplette Schulklassen gegeben, erzählt Schäufele. Selbst im Profisport ist Yoga bereits angekommen und gehört bei vielen Mannschaften zum Training. Eines der prominentesten Teams ist sicherlich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die regelmäßig Yoga-Einheiten absolviert.