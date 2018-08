von Christiane Hartung

"Arabische Nächte" hallt es aus den Lautsprechern des Proberaums. Bunte Tücher schweben durch die Luft. Hüften kreisen zu den orientalischen Rhythmen. Kerstin Specker und ihre Töchter Mileen und Steffi üben konzentriert die Schrittfolge des Abschlusstanzes. Sie sind zwei von 19 Laienschauspielern, die im Familienstück "Aladdin und die Wunderlampe" im Rahmen des Sommertheaters in Überlingen auf der Bühne zu sehen sein werden. Ein Novum – zum ersten Mal stehen bei der Theaterreihe nicht nur Profis auf den Brettern, die die Welt bedeuten.

"Das muss eine große Party werden"

"Das muss eine große Party werden", spornt Schauspielerin Lesley Higl ihre Schützlinge an. Vor den großen Gesamtproben mit den Profis übt das Laienensemble eifrig die Tänze des Familienstücks, das am Freitag in Überlingen Premiere feiert. Higl, die im Stück die Mutter Aladdins und den fliegenden Teppich mimt, ist für die Proben aus Wangen angereist und muss am Nachmittag bereits selbst wieder auf der Bühne stehen. Vom Fortschritt der Laien ist sie begeistert: "Die Gruppe hat eine beeindruckende Entwicklung vollzogen. Alle sind sehr offen und legen eine unglaubliche Spielfreude an den Tag." Gerade die Kinder und Jugendlichen leisten tolle Arbeit, sagt sie.

Neben den acht Profischauspielern sind 19 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Überlingen und Umgebung beim Familienstück "Aladdin und die Wunderlampe" auf der Bühne zu sehen. | Bild: Christiane Hartung

"So mancher entwickelt sich vom schüchternen Jungen zur Rampensau", findet Regisseur Peter Raffalt. Für den 12-jährigen Leandro Ermler ist es eine Herausforderung, in andere Rollen zu schlüpfen: "Auch, wenn es am Anfang Überwindung kostet, macht das Theaterspielen mir so viel Spaß." Innerhalb des Ensembles seien auch Freundschaften entstanden. "Wir haben hier alle eine tolle Zeit und lernen sehr viel", erzählt Ina Holzer aus Überlingen. Schon als Kind habe die 13-Jährige Aladdin zum Einschlafen gehört. "Aladdin ist ein Stück, das Zauber und Poesie verbindet", erklärt Regisseur Raffalt.

Aufregung vor der ersten Aufführung

"Arabische Nächte" ertönt es wieder und der Tanz der Tücher beginnt erneut. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung bei den Tanzproben, aber auch etwas Unruhe liegt in der Luft – Aufregung vor der ersten Aufführung. "Wir schnuppern zum ersten Mal Theaterluft", sagt Kerstin Specker. Durch einen Flyer, den ihre Töchter aus der Schule mitgebracht haben, wurden sie auf das Sommertheater aufmerksam. Für sie sei das Sommertheater ein spannendes Familienprojekt. Während sie eine Händlerin spielt, übernehmen ihre Töchter gleich mehrere Rollen. "Tänzer, Ausrufer, Diener und ein Kamel", zählt Steffi auf. Trotz Sommerferien und bestem Badewetter hätten sie kaum eine Probe verpasst.

"Und von vorn": Lesley Higl führt die Tanzproben mit ansteckendem Optimismus und guter Laune. | Bild: Christiane Hartung

Seit Juni standen für die 19 Schauspielschüler wöchentliche Proben auf dem Programm, in denen die Einzel- und Tanzszenen einstudiert wurden. "Wir haben mit Kennlernübungen begonnen", erklärt Theaterpädagogin Nicole Löffler, die als Produktionsassistentin das allwöchentliche Training für die Laiendarsteller übernahm. "Die Laien können das Projekt von A bis Z miterleben und auf Tuchfühlung mit den Profis gehen." Gleichzeitig sei der Einsatz aber auch ein entscheidendes Identifikationsmoment, sagt Regisseur Raffalt. "Man wird besser in die Stadt eingebunden."

Schauspieler sollen Mut und Spielfantasie entwickeln

"Arabische Nächte" läuft an diesem Probenvormittag in Dauerschleife, trotzdem strahlen Kerstin, Mileen und Steffi Specker immer noch. Nicht die sture Schrittfolge und das monotone Einüben stehen hier im Vordergrund, sondern Spaß und Freude am Theaterspielen. Auch wenn am Ende der Probe noch nicht jeder Schritt sitzt, witzelt Higl: "Bei der Vorführung könnt ihr auch mal bei eurem Vordermann spickeln." Improvisation ist für Regisseur Raffalt der entscheidende Punkt bei der Integration der Laien in das Profiensemble: "Die Schauspieler sollen Mut und Spielfantasie entwickeln und so ihre Rolle selbst interpretieren. Das funktioniert nicht, wenn ich ihnen zu enge Grenzen vorgebe."

Für Kerstin Specker (hinten) werden aus den Proben zum Stück "Aladdin und die Wunderlampe" gemeinsam mit ihren Töchtern Mileen und Steffi ein unvergessliches Ferienerlebnis. | Bild: Christiane Hartung

Nachdem die Musik verstummt ist, sitzen die Nachwuchsschauspieler in einem großen Kreis zusammen. Die nachfolgenden Probentermine werden besprochen. Nicht nur das Zusammentreffen mit den Profis am heutigen Dienstag sorgt für Bauchkribbeln, die Vorfreude auf die Premiere am Freitag empfindet das ganze Ensemble. "Jetzt muss es bald losgehen", meint Kerstin Specker etwas aufgeregt. Eins steht für alle bereits vor der Premiere fest: Ein Teil des Sommertheaters zu sein, ist ein unvergessliches Erlebnis.

