Und täglich grüßt das Murmeltier: So heißt ein Kinoklassiker, in dem jeder Tag exakt identisch abläuft. Im Überlinger Mantelhafen gibt es eine ähnliche Geschichte, allerdings spielt sich diese jedes Jahr ähnlich ab. Mittlerweile ist das brütende Blässhuhn mit Partner dort eine Attraktion. Immer wieder bleiben Leute stehen und fotografieren es im Nest. Es ist Natur pur, der absolute Beweis, dass Tiere Menschenherzen erwärmen. Aber: Es ist eine zum Scheitern verurteilte Mission.

Der Meßkircher Gerhard Illing am Überlinger Mantelhafen, nachdem er seine selbstgebaute Holzplattform für den Nachwuchs der Blässhühner installiert hat. | Bild: Jäckle, Reiner

„Selbst die Eltern haben Probleme, wenn sie den Autoreifen verlassen und wieder ins Nest kommen wollen“, erklärt Gerhard Illing. Der 73-Jährige aus Meßkirch engagiert sich seit mehr als 50 Jahren im Tierschutz und beobachtet das Geschehen im Mantelhafen seit Jahren. „Der Nachwuchs, der sehr schnell ins Wasser springt, hat da überhaupt keine Chance mehr, ins sichere Nest zurückzukommen.“ Deshalb sei es zwar ein schöner Anblick, wie das Blässhuhn-Pärchen brütet und die Küken im Wasser paddeln. „Aber sie werden nicht lange leben können“, erklärt Gerhard Illing. „Sie unterkühlen relativ schnell und ertrinken dann vor Erschöpfung.“ Außerdem seien sie eine leichte Beute für Hechte.

Das Blässhuhn im Überlinger Mantelhafen brütet in diesem Jahr zum zweiten Mal. Das Nest auf dem Autoreifen wurde im Frühjahr entfernt, worauf das Tier erneut sechs Eier legte. | Bild: Jäckle, Reiner

Der Meßkircher kommt regelmäßig nach Überlingen und schaut am Mantelhafen vorbei. Dieses Jahr entscheid er sich nun zu handeln. „Da die Blässhühner bereits am Brüten waren, konnte man den Autoreifen nicht einfach wegmachen“, erklärt er. „Deshalb dachte ich, dass man dem Nachwuchs, wenn er dann geschlüpft ist, wenigstens die Möglichkeit gibt, einen Platz zu finden, an dem man sich ausruhen kann.“

Gerhard Illing befestigt die Holzplattform im Mantelhafen mit Hilfe der Wasserschutzpolizei. | Bild: Jäckle, Reiner

So ist die Idee einer kleinen Holzplattform entstanden. Da der 73-Jährige aber nicht ohne Hilfe an den Autoreifen kam, fragte er kurzerhand die Wasserschutzpolizei, die sich äußerst tierlieb zeigte. Ein Mitarbeiter half Gerhard Illing unvermittelt. Sie schauten sich gemeinsam die Situation an und der Beamte der Wasserschutzpolizei chauffierte Gerhard Illing mit dem kleinen Motorboot an die Stelle des Autoreifens, um die Plattform zu befestigen. Die Alttiere verfolgten aufgeregt und wild schnatternd das Geschehen. In etwa zehn Minuten war alles erledigt.

Nun steht einem ersten erfolgreichen Blässhuhn-Nachwuchs im Mantelhafen nichts entgegen. Allerdings muss die Familie die Holzplattform annehmen. Es wird allerdings die wohl letzte Chance für dieses Blässhuhn-Pärchen sein, im Überlinger Mantelhafen erfolgreich Küken großzuziehen. „Ich habe der Wasserschutzpolizei gesagt, dass sie den Reifen nach dieser Saison entfernen soll“, erklärt Gerhard Illing. „Nur dann sucht sich das Pärchen einen neuen, besseren Platz, an dem sie dann ihren Nachwuchs hoffentlich jedes Jahr großziehen kann.“

Da hockt sie auf ihren Küken und überlegt, wie sie sie wohl ins Wasser bringt: Eine Stockente in der Hafenstraße, die ungeschickterweise auf einer rund drei Meter hohen Mauer brütete. | Bild: Hilser, Stefan

Rettungsaktion für eine Entenfamilie in der Hafenstraße Der Fall der Blässhühner im Mantelhafen ist kein Einzelfall. Immer wieder suchen sich Blässhühner ungeeignete und zu hoch gelegene Nester, so in früheren Jahren auch regelmäßig beim Tretbootverleih an der Überlinger Uferpromenade.

Nicht viel schlauer stellte sich eine Stockente an, die ihre Eier auf einer rund 3 Meter hohen Mauer in einem Hinterhof in der Hafenstraße legte. Vor Eierräubern waren sie sicher. Sechs Küken sind dieser Tage geschlüpft, wie ein Anwohner, Bodenseemaler Rainer Wipf, beobachtete. In der sicheren Annahme, dass die Tiere den Sprung von der Mauer nicht geschafft hätten, also verhungert wären, bugsierte er sie am Mittwochmorgen in einen Karton und trug sie zum See. Christiane Kübler beteiligte sich an der Aktion und freute sich zu sehen, wie die Entenmutter hinterherflatterte und die Tiere im Mantelhafen für erste Schwimmübungen in Schlepptau nahm.

Stockenten sind Nestflüchter, das heißt, sie können nach wenigen Stunden bereits schwimmen. Wobei auch schon Stockenten gesichtet wurden, die in Bäumen nisteten und mit viel Mut den ersten Sprung in die Tiefe wagten. (shi)

