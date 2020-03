von Petra Hofmann

Zurück ins Mittelalter ging es bei der Lesung in der Widmer Gärtnerei in Überlingen. „Der Ritter von Bodman„ lautet der Titel eines am Bodensee spielenden Romans von Helga Maria Hack. Die Salemerin konnte viele interessierte Zuschauern zur Lesung aus ihrem Erstlingswerk begrüßen.

Johannes von Bodman kämpft um seine Liebe

Erzählt wird die Geschichte einer großen Liebe am Bodensee eingebettet in die Geschehnisse des 14. Jahrhunderts. Johannes von Bodman steht im Zentrum des Geschehens. Er kämpft um seine Liebe, um die schöne Herzogin Anna von Urslingen, und tritt dabei gegen seinen Erzfeind, Hans Wilhelm von Friedingen, an. Geschichte wird zum Leben erweckt, wenn bekannte Burgnamen erklingen, wie die Nellenburg in Stockach, Hohentwiel oder Hohenkrähen. Große Unterstützung bei den Recherchen habe sie von Wilderich Graf von zu Bodman erhalten, sagt die Autorin, „er hat sich viel Zeit genommen um meine Fragen zu beantworten.“ Zum anderen von ihrem Ehemann, „der viel probelesen musste und mich auf meinen zahlreichen Recherche-Touren zu den verschiedenen Burgen begleitete.“

Helga Maria Hack aus Salem signiert ihr Werk „Der Ritter von Bodman“ am Ende ihrer schönen Lesung in der Gärtnerei Widmer in Überlingen. | Bild: Petra Hofmann

Mit diesem historischen Roman hat sich Helga Maria Hack gleichzeitig den Traum erfüllt, ein eigenes Buch zu schreiben. Zwei Jahre hat sie an den 534 Seiten umfassenden Werk gearbeitet. „Nachdem die Kinder groß waren, beschloss ich, jetzt fange ich an zu schreiben.“ Von vornherein habe fest gestanden, „es muss eine Geschichte sein, die im Mittelalter spielt“, sagt sie. Das habe sie schon immer interessiert und fasziniert. Sie nimmt sich dabei die Freiheit einer Schriftstellerin, um „Geschichtliches mit freier Handlung zu verbinden; wegen der Spannung und der Verständlichkeit“, sagt sie.

Das Mittelalter wird lebendig

Helga Maria Hack trägt aus den ersten Kapiteln vor, stellt den Vater, Ritter Conrad von Bodman und die Amme Adelheid vor, fährt fort mit der Schilderung eines verheerenden Brandes der Burg Bodman 1307. Sie liest im abgedunkelten Vorraum der Gärtnerei detailliert beschriebenen Szenen und versetzt dabei den Zuhörer ins Mittelalter. Der Applaus am Ende der Lesung ist groß. Viele Zuhörer gehen nach vorne und lassen sich ein Buch von der Autorin signieren. „Wir trinken auf ihr Wohl“, ruft Wolfgang Habenicht aus Owingen und hebt sein Glas.

Der Ritter von Bodman, von Helga Maria Hack, erschienen im Verlagshaus Schlosser, 534 Seiten, ISBN: 978-3962002992