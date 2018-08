von SK

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, kurz vor 15 Uhr auf der B 31-neu ist ein Schaden von rund 20 000 Euro entstanden. Ein 27-jähriger Sprinter-Fahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Überlingen und blieb aufgrund einer Panne kurz nach der Abfahrt zur K 7786 auf der rechten Fahrspur liegen. Er schaltete zwar die Warnblinkanlage ein, unterließ jedoch eine weitere Absicherung seines Pannenfahrzeugs, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Kurze Zeit später fuhr auf derselben Fahrspur ein 25-jähriger Lastwagenfahrer, der den stehenden Sprinter zu spät erkannte und trotz Vollbremsung auf das Pannenfahrzeug prallte. Durch den Aufprall wurde der Sprinter gegen die Leitplanke geschoben. Obwohl der Lastwagenfahrer durch die Kollision in seinem Führerhaus eingeklemmt worden war und durch die Feuerwehr befreit werden musste, blieben sowohl er als auch der Sprinter-Fahrer unverletzt.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Bergemaßnahmen musste der Verkehr über die Gegenfahrspur geleitet werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein