Der vorläufige Aufnahmestopp diene dem Schutz vor einer Corona-Infektion, teilt die Stadtverwaltung mit, bzw. der städtische Spitalfonds, Träger der beiden Heime. Bislang seien die Häuser frei von Corona.

Im Einsatz gegen die Einsamkeit

„Die aktuelle Lage verlangt von den Pflegekräften in den Heimen in diesen Tagen einen hohen Einsatz“, heißt es im Pressetext. Das Besuchsverbot führe zu einem höheren Bedarf an Betreuung. Um die Bewohner vor Einsamkeit zu schützen, müssen sich alle Mitarbeiter verstärkt um die Bewohner kümmern, die regelmäßig Besuche von ihren Angehörigen bekommen. Dem entgegen stünden Ausfälle von Pflegepersonal, die präventiv in Quarantäne gegangen seien, und durch Erkrankungen, die aber nichts mit Corona zu tun hätten.

Betriebsleiter Wolfgang Schaub bittet die Angehörigen um Beachtung des Besuchsverbots: „Ich kann die Bedürfnisse auf beiden Seiten sehr gut verstehen. Mittlerweile sollte aber auch klar sein, dass das Besuchsverbot nur zum Schutz unserer Bewohnerinnen und Bewohner dient. Wir tun alles dafür, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern diese Zeit der Trennung so angenehm wie möglich zu machen.“

Oberbürgermeister Jan Zeitler und Betriebsleiter Wolfgang Schaub sind sich laut Pressetext einig darin, dass die Gesundheit und der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absolut Vorrang habe.