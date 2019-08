Zu Besuch am Bodensee:

Zu Besuch am Bodensee: Elf Tage lang hat Familie Berrischen für uns Ausflugsziele rund um den Bodensee getestet. Heute, am letzten Tag, geht es noch einmal hoch hinaus. Alle Urlaubs-Tests mit Bewertungen haben wir unten für Sie verlinkt.

Die Berrischen aus dem kleinen Ort Stenden am Niederrhein sind zu Besuch am Bodensee. Für den SÜDKURIER probieren sie Ausflugsziele aus und schauen dabei unter anderem auf Familienfreundlichkeit oder das Preis-Leistungsverhältnis. So können