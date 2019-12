Oberbürgermeister Jan Zeitler gab in der öffentlichen Ratssitzung am Mittwoch bekannt, dass die Verwaltung vom Gemeinderat mit der Suche nach einer Projektbegleitung beauftragt worden sei. Teilflächen, die für das Projekt infrage kämen, seien städtische Grundstücke.

Der Plan entspreche den Auszügen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts ISEK, begründete Zeitler. Nun gelte es, die Ausschreibungsparamenter festzulegen.

Details nannte Zeitler nicht, nach denen der SÜDKURIER dann am Donnerstag in der städtischen Pressestelle nachfragte. Wer plant wo genau was? Am Freitag lautete die Antwort, dass die Fragen voraussichtlich erst nach den Feiertagen beantwortet werden könnten.

Meersburg Hämmerle-Areal: Seit 2001 gab es schon zwei Mal konkrete Hotelpläne Das könnte Sie auch interessieren

In früheren Jahren scheiterten Hotelprojekte in Überlingen am Härlen und am Stadteingang West. Das Projekt am Stadteingang West – noch vor der Bewerbung zur Landesgartenschau: Das von der Stadt erworbene Gelände einer Baustoffhandlung wurde einem Ideenwettbewerb für ein Luxushotel unterzogen. Immer unter der Maßgabe, dass das Ufer frei und öffentlich zugänglich bleibe. Die Ideen schwankten zwischen Hotelsilo und Luxusburg, ein Investor fand sich jedoch nie, der zu den Bedingungen der Stadt eingestiegen wäre. Laut einem Tourismusgutachten fehlen in Überlingen allerdings Hotelbetten der Klasse 4 Sterne plus. Tourismus-Experten zweifeln allerdings daran, dass sich jemals ein Hotelinvestor darauf einlassen wird, weil ein ganzjähriger Betrieb schwierig zu führen sei. Es fehle vor allem an einer größeren Zahl an Geschäftsreisenden, die es beispielsweise in Friedrichshafen oder Konstanz gebe.