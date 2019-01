Überlingen – Hörverluste beziehungsweise Hörminderungen kommen häufiger vor als allgemein angenommen wird. Beim heutigen Stand der medizinischen Versorgung kann den meisten schwerhörigen Menschen aber geholfen werden. Leider zögern immer noch viele Betroffene, wenn es darum geht, die nötigen Schritte aus der Schwerhörigkeit zu gehen und wieder in ein erfülltes und aktives Leben zurückzukehren. In jeder Situation „voll dabei“ zu sein – in der Familie, unter Freunden, im Beruf oder im Verein: Mit modernen Hörgeräten ist dies problemlos möglich.

Wer sich in diesem Metier bestens auskennt, das sind die Mitarbeiter von „Hörtec – Hörsysteme GmbH“. Seit genau einem Jahr ist das von Markus Ilesic vor zwölf Jahren gegründete Unternehmen im Ärztehaus, Maurus-Betz-Straße 2, ansässig. Hier kümmern sich der Hörakustikmeister Axel Isenmann und sein Mitarbeiter Simon Weigert um die Kunden des Hauses.

Markus Ilesic ist bereits seit 1997 in der Hörgerätebranche tätig; im Oktober 2008 eröffnete er sein erstes inhabergeführtes Fachgeschäft für Hörsysteme in Markdorf, weitere Filialen gibt es auch in Friedrichshafen und Tettnang. Hier in Überlingen stehen zahlreiche Parkplätze zur Verfügung, das Geschäft ist außerdem leicht mit zwei Buslinien zu erreichen. Darüber hinaus ist die Filiale barrierefrei. Für die, die nicht ganz so mobil sind, werden auch Hausbesuche angeboten.

„Moderne Hörsysteme sind Hightech-Wunder, die erst durch eine präzise und fachmännische Anpassung durch unser Personal ihre volle Wirkung entfalten“, sagt Markus Ilesic. Der Weg zum Hörsystem erfolgt seiner Darstellung zufolge in mehreren Schritten. Es sei wichtig, frühzeitig einen Hörtest beim Hals-Nasen-Ohrenarzt oder Hörgeräte-Akustiker zu machen. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt sei für die Diagnostik des Gehörs zuständig. Wenn eine Hörminderung vorliege, die durch ein Hörsystem versorgt werden kann, stelle der Arzt eine Verordnung aus. Für die Beratung und Anpassung der Hörsysteme sei es erforderlich, einen Termin mit den Mitarbeitern des Unternehmens zu vereinbaren.

90-minütige Beratung

Wer gerne Gespräche in Gesellschaft genießen möchte, gern Fernsehen sieht, oft telefoniert und insbesondere großen Wert auf ein unauffälliges Design seines Hörsystems legt, für den ist eine effektive Beratung empfehlenswert. „Eine professionelle Beratung dauert rund 90 Minuten“, erläutert Ilesic. Der Kunde definiert dabei seine Wünsche und Erwartungen an sein neues Hörsystem. Mit professioneller Messtechnik wird dann präzise das persönliche Hörvermögen bestimmt. Anschließend informieren die Mitarbeiter, welche Hörlösungen infrage kommen und wählen gemeinsam mit dem Kunden das individuelle optimale Hörsystem aus.

In einem weiteren Schritt wird das Hörsystem an die individuellen Hörbedürfnisse angepasst. „Mit unserer besonderen Live-Messmethode können wir Sprache und Nebengeräusche für unsere Kunden sichtbar machen und sehr individuell korrigieren“, sagt Ilesic. Er empfiehlt, unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg mit den ersten Systemen mindestens ein weiteres Hörsystem zu vergleichen. „Es hat sich bewährt, hier ein System von einem anderen Hersteller zu testen, da jeder seinen eigenen Klang sowie individuelle Merkmale und Funktionen besitzt“, erklärt der Geschäftsführer: „Wir lassen Ihnen Zeit, verschiedene Hörsysteme nacheinander zu Hause zu testen, damit Sie die Unterschiede hören und sich sicher für das für Sie beste System entscheiden können.“

Auch nach dem Kauf des Hörsystems bleiben die Hörtec-Mitarbeiter Ansprechpartner für gutes Hören. „Wir stehen mit kostenfreien Serviceleistungen wie Wartung des Hörsystems, Reinigung oder Nachjustierung zur Seite“, so Ilesic, der auf die derzeitige Winteraktion verweist: Sämtliche Hörsysteme werden kostenlos gewartet und elektronisch getrocknet.

Wie wichtig gutes Hören dank hochentwickelter Hörsystemlösungen ist, fasst Filialleiter Axel Isenmann zusammen. „Menschen mit Hörminderung genießen mit modernen Hörgeräten wieder mehr Lebensfreude, Lebensstil und Lebensqualität. Die verlorene Welt des Klangs kann wieder neu erlebt werden.“

Auf der Homepage von Hörtec können Termine online gebucht werden. Unter der Rubrik Höranalyse bietet das Unternehmen einen Kurzhörtest an.

http://www.hoertec-hoersysteme.de