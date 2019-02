von Lothar Fritz

Wenn sich die Turnhalle in Hödingen in eine dekorierte Narrenbühne verwandelt, dann wird in der Sitzung mehrmals der „Kilbegoscht“ beschworen. Ein dreifaches „Kilbe“ beantwortet das Publikum mit einem lautstarken „Goscht“. Der legendäre Geist geht auf einen Streit um die Grenze zur Stadt zurück. Besonders in der Fasnet soll der unstete Geist sein Unwesen treiben.

Blick in die Zukunft

Unter der Leitung von Konrad Keßler trug der Musikverein mit Schlagern und Schunkelliedern zur guten Stimmung bei. Der Präsident der Narrengesellschaft, Wolfram Niedermann, führte durch das Programm und blickte als Magier auf das Jahr 2025 und auf das dann digitalisierte Fasnachtsmuseum im Schloss Langenstein.

Der Musikverein unter der Leitung von Konrad Keßler sorgte für Stimmung. | Bild: Lothar Fritz

Worüber reden fünf Frauen, wenn sie im Friseursalon sitzen? Ein idealer Platz, um über Dorfereignisse und Missgeschicke zu hecheln. Was geschah mit einer Nachbarin, die eine Kontaktanzeige aufgegeben hat? Sie erhielt Berge von Zuschriften – allerdings von Frauen mit der Bitte, „nehmen Sie meinen Mann“. Von einer anderen Frau wussten sie: „Weil mein Mann mich nicht mehr sexuell attraktiv findet, habe ich eine zweite Meinung eingeholt.“

Das Männerballett begeisterte das Publikum. | Bild: Lothar Fritz

Die jungen Akteure der Landjugend lieferten einen Sketch mit realem Hintergrund. Ein Mann bringt seine Schreibmaschine der Marke Olympia wegen eines fehlenden Buchstabens zur Reparatur ins Mediengeschäft. Kunde und IT-Experte reden verständnislos aneinander vorbei. Schließlich stürzt ein Kollege des Experten hilflos herein und ruft „Mein Apple hat ein Virus!“.

Hede Elsing, die „Hedinger Hex“, lobte in ihrem Reim-Vortrag die Arbeit der Lehrerinnen in der Grundschule und kleidete ihre Aussagen in das Format des Gedichts „Zehn kleine Schülerlein…“. Ein ausgefeilter Solovortrag gelang Stefanie Gering mit dem harmlos klingenden Titel „Töpfe und Deckel“. Hintersinnig und eindeutig-zweideutig ging es um das Thema Verlieben und Beziehungen. Spannend wurde es, als der Saal total verdunkelt wurde und sieben Tänzerinnen des „Prosecco Clubs“ eine Schwarzlicht-Nummer aufs Parkett legten, bei der sie mit lasziven Bewegungen ein Kleidungsstück nach dem anderen hinter sich warfen – bis am Ende das helle Licht der Scheinwerfer sie in ihrem schwarzen Ganzkörperanzug enttarnte.

Publikum fordert Zugabe

Einen Vortrag bot die Gruppe der „Närrischen Wieber“. Sie standen auf dem Gleis 5 des Hödinger Hauptbahnhofs und wollen zur Kur reisen, um die Schönsten auf dem Planet zu werden. "Graues Hor, faltigs G’sicht und des Kinn kriegts Überg’wicht." Doch der Zug fuhr vorbei und so blieben sie lieber daheim.

Unter den zwölf Geehrten mit fünf oder zehn Jahren Mitarbeit ragt Hubert Suhm (Mitte) heraus. Er erhielt den Orden für 30 Jahre aktiver Narrenrat und Narrenbaumfahrer. Zusätzlich wurde er zum Ehrennarrenrat ernannt, mit dem Privileg, sein Narrenhäs weiterhin zu tragen und bei den Umzügen mitzulaufen. Hier mit Narrenmutter Ralph Niedermann (rechts). | Bild: Lothar Fritz

Ohne das Männerballett würde etwas fehlen. Und ohne die Tanzlehrerin Annette Chiricco hätten die sechs ‚Tänzer/innen nicht einen so rasanten Tanz auf der Bühne präsentiert, sodass das Publikum lautstark eine Zugabe forderte.