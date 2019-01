Uhldingen-Mühlhofen – Die schönste und angenehmste Art, Hochzeitsvorbereitungen in stilvollem Ambiente und ohne Zeitdruck treffen zu können, ist der Besuch einer Hochzeitsmesse. Eine solche Informationsausstellung richtet das Brautatelier Weber aus Salem am kommenden Sonntag, 6. Januar, 11 bis 17.30 Uhr, im Jägerhof Bodensee beim Auto & Traktor Museum in Gebhardsweiler aus – und das zum dritten Mal. Der Tag bietet nicht nur Brautpaaren, sondern auch Angehörigen und Hochzeitsgästen eine gute Gelegenheit, sich an einem Ort und in relativ kurzer Zeit über die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten zu informieren. 23 regionale Aussteller präsentieren aktuelle Trends bei Brautmoden, Trauringen, Schmuck, Accessoires oder beim Catering und geben Frisur- und Schönheitstipps.

Nach dem Antrag und dem „Ja“ steht ein Hochzeitspaar vor einem wahren Organisations-Marathon: Ort, Brautkleid, Musik, Fotograf, Ringe, Dekoration und vieles mehr muss bereits Monate im Voraus geplant und gebucht werden. Auf diese Fragen hat Renate Weber eine klare Antwort: „Der kürzeste Weg ist der Besuch unserer Hochzeitsmesse. Wir haben eine lebendige, familienfreundliche Messe konzipiert, die den Besuchern wertvolle Ideen und Impulse geben soll und Kontakte zu den regionalen Anbietern ermöglicht“, sagt sie, die die Messe bereits zum 25. Mal präsentiert – früher allerdings in Überlingen. Zu sehen sind Schmuckkollektionen, Blumenarrangements, Ideen vom Fotografen, Tipps von Reisefachleuten, Ideen für die Festtafel oder Hochzeitstorte und vieles mehr. Außerdem erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Modepräsentationen, Frisurenshows, Kosmetikvorführungen sowie Musik und Tanzvorführungen. Mitmachen ist an diesem Tag ausdrücklich gewünscht. Die Besucher haben die Gelegenheit zum Probeschminken, ein Hairstyling auszuprobieren und zu tanzen. „Den Ausstellern liegt es am Herzen, nicht nur Informationen, sondern auch Atmosphäre in festlichem Ambiente zu vermitteln“, sagt Renate Weber. Die Besucher erhalten mit der Eintrittskarte zudem die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen.

Der Eintritt beträgt 3 Euro. Informationen zur Gemeinschaftsveranstaltung am 6. Januar im Jägerhof in Uhldingen-Mühlhofen erteilt das Brautatelier Weber, Telefon 0 75 53/16 17 oder im Internet:

www.hochzeitsmesse-uhldingen.de