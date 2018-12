von Julia Rieß

Jedes Jahr im Dezember ziehen Millionen von Weihnachtsbäumen in deutsche Wohnzimmer ein. Im vergangenen Jahr waren es laut des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) 25 Millionen – von denen 90 Prozent aus Intensivplantagen stammten. Und genau hier liege das Problem, meint der Natur- und Umweltschutzverband, denn "dort wird stark gespritzt und gedüngt – zum Schaden von Tieren, Pflanzen, Gewässern und Böden", heißt es auf der Homepage.

Die Bäume von Paul Roth wachsen im Schwarzwald. | Bild: Julia Rieß

Ein stichprobenartiger Test von Nadeln der Weihnachtsbäume an deutschen Verkaufsstellen ergab, dass 76 Prozent der analysierten Bäume mit insgesamt neun verschiedenen Pestiziden belastet waren. Davon zählen fünf zu den gefährlichsten, die derzeit in der EU eingesetzt werden. Die Empfehlung des BUND: Bio-zertifizierte Weihnachtsbäume zu kaufen, um sicherzugehen, dass das Wohnzimmer pestizidfrei bleibt. Da die zertifizierten Anbieter noch rar gesät sind, lohnt es sich allerdings auch, nach regionalen Produzenten Ausschau zu halten, die die Bäume natürlich und ohne Chemie wachsen lassen.

Bäume werden nicht behandelt

Wie Wilfried Möking aus Seefelden, der seit 25 Jahren mit Weihnachtsbäumen handelt, und sagt: "Unsere Bäume werden nicht behandelt. Was ich mache, ist, das Unkraut mit der Motorsense wegschneiden." Und man müsse die Nordmanntannen immer wieder in Form schneiden, damit sie schön wachsen. Dünger sei ebenfalls nicht nötig. Die Nordmanntanne brauche gute acht Jahre, bis sie eine Größe von 2,40 Meter erreicht hat: "Da reicht, was im Boden ist." Pestizide und Kunstdünger würden seines Wissens in Intensivkulturen eingesetzt, so Möking. In der regionalen Landwirtschaft hingegen sei der Einsatz dieser Mittel in der Regel unnötig und auch unzulässig.

Das meint auch Paul Roth, der seine Bäume allerdings nicht wie Möking vor seiner Haustüre verkauft, sondern seit Jahren Dezember für Dezember den großen Anhänger volllädt und seine Kaukasischen Nordmanntannen rund 120 Kilometer weit in die Bodenseeregion fährt, wo seine Stammkundschaft schon auf ihn wartet. Der Schwarzwälder, der im Kinzigtal hauptberuflich eine Zimmerei betreibt, verkauft seine Tannen, weil er sie nun mal hat, und so viel er eben hat, und daran ist sein Vater "schuld". Der pflanzte nämlich vor 35 Jahren die ersten Tannenbäume auf dem eigenen Land, weil jegliche andere Bewirtschaftung in dieser Lage zu umständlich gewesen wäre. Es handelte sich um eine Steilhangwiese, zwischen zwei Wäldern gelegen. Damals waren diese kleinen Seitentäler noch offen oder wurden als Viehweide genutzt.

Paul Roth hat mit seinen Tannen viel Arbeit, weil sie an einem Steilhang wachsen. | Bild: Julia Rieß

"Das wollte aber irgendwann keiner mehr so bewirtschaften – viel zu unrentabel! Die Bepflanzung mit Tannenbäumen mussten wir damals genehmigen lassen, als Sonderkultur. Das wäre heute nicht mehr möglich, weil es inzwischen zu viele gibt. Alle haben angepflanzt und nicht wieder abgeholzt, und heute haben wir 900 Hektar mehr Wald als im Jahr 1920", erklärt Roth. Bäume gibt es deswegen mehr als genug im Schwarzwald, und darum kommt Paul Roth in der Adventszeit auch in die Bodenseeregion, um seine Natur-Weihnachtsbäume zu verkaufen.

Stammkunden am Bodensee

Hier gibt es eine Nachfrage und hier freut sich die Stammkundschaft jedes Jahr auf seine Bäume in Bio-Qualität. Die sind laut Roth natürlich gewachsen. "Ohne jegliche Manipulation. Dadurch, dass sie in der idealen Lage aufwachsen, inmitten von Bergen und anderen Wäldern, im natürlichen Boden, brauchen sie kein Pflanzenschutzmittel und keinen Dünger. Die Krankheiten, die beim Ziehen auf dem Feld immer eine Rolle spielen, haben wir nicht." Auch die Sommerhitze und -dürre konnte den Nordmanntannen nichts anhaben. Sie verfügen über eine tief reichende Pfahlwurzel, die die Tannen befähigt, Trockenzeiten gut zu überstehen.

Und was ist mit der Optik? Konventionell gezogene Weihnachtsbäume würden immer wieder am Stamm verletzt, erzählt Paul Roth. Bis die Wunde verheilt ist, stelle der Baum das Wachstum ein, gleichzeitig werde von unten gedüngt, was dazu führe, dass die kleinen Seitentriebe länger werden, und der Baum ein buschigeres Aussehen erhält. Das heiße noch lange nicht, dass naturgewachsene Bäume kahl aussehen. Aber es ist eben wie mit Bio-Obst: was gesund ist, hat nicht in jedermanns Augen das optische Optimum. Das gilt auch für den Stamm: Der kann bei den natürlich gewachsenen Bäumen vergleichsweise dünn sein, weil sie kein Düngemittel kriegen.

Wilfried Möking und Paul Roth verzichten bewusst auf eine Bio-Zertifizierung. "Mehr Bio geht nicht", sagt Roth. "Aber das mache ich nicht. Eine Zertifizierung lohnt sich für mich auch gar nicht. Da müsste man das wahrscheinlich im größeren Stil machen." Und das ist nicht sein Ding. Weniger seien die Bäume aufgrund der diesjährigen Sommerhitze und -dürre bei ihm nicht geworden. Die Tannen wurzeln tief, und er habe seine Bäume auch nicht am Südhang stehen – so haben sie die Dürre gut überstanden.