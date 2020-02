Samstag, 29. Februar

Uhldingen-Mühlhofen

Funkenabbrennen, 19 Uhr, am Fischerhafen

Meersburg

Funkenabbrennen, 19 Uhr, am Wetterkreuz

Salem

Funkenabbrennen, 19 Uhr, am Funkenplatz, Weildorf

Heiligenberg

Funkenabbrennen in Heiligenberg, 19 Uhr, auf der Amalienhöhe

Owingen

Funkenabbrennen, 19 Uhr, Hohenbodman

Sonntag, 1. März

Überlingen

Abbrennen des Funkens durch die Zimmermannsgilde Nußdorf, 19 Uhr, auf dem Funkenplatz unterhalb der B 31, Bewirtung ab 17 Uhr.

Abbrennen des Funkens in Aufkirch, 19 Uhr.

Abbrennen des Funkens in Lippertsreute, 19.30 Uhr, auf dem Schellenberg, mittags Kaffee und Kuchen.

Funkenabbrennen in Deisendorf, 19 Uhr, auf der Tiefenwiese. Bewirtung mit Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr im beheizten Zelt.

Funkenfeuer in Hödingen, 19 Uhr, am Hödinger Berg, mit Bewirtung.

Funkenabbrennen in Bambergen, ab etwa 19 Uhr. Die Funkenbar ist ab 11 Uhr geöffnet.

Abbrennen des Funkens in Andelshofen, ab 19 Uhr, Bewirtung ab 17.30 Uhr.

Daisendorf

Funkenfeuer, 19 Uhr, am Neuberg, mit Bewirtung durch die Funkenbuben.

Hagnau

Funkenfeuer, ab circa 19 Uhr, auf der Wilhelmshöhe.

Uhldingen-Mühlhofen

Funkenabbrennen, 19 Uhr, am Selsenberg.

Frickingen

Funkenabbrennen in Frickingen, 19 Uhr, mit Bewirtung ab 14 Uhr.

Abbrennen des Funkens in Altheim und Leustetten, ebenfalls ab 19 Uhr.

Salem

Funkenabbrennen, 19 Uhr, in Stefansfeld an der Einmündung Langer Weg/Parkplatz Schloss Salem.

Funkenfeuer, 19 Uhr, in Neufrach.

Funkenabbrennen, 19 Uhr, auf dem Margaretenberg, Buggensegel.

Abbrennen des Funkens Hennennest, 19 Uhr, Rickenbach.

Abbrennen des Funkens, 19 Uhr, auf dem Rosenberg, Altenbeuren.

Funken, 19 Uhr, Beuren.

Abbrennen des Funkens, 19 Uhr, Grasbeuren.

Funkenabbrennen, 19 Uhr, Oberstenweiler.

Funkenfeuer, 19 Uhr, in Mimmenhausen auf der Wiese am Weg zum Martinsweiher.

Heiligenberg

Funkenabbrennen, 19 Uhr, Echbeck, mit Bewirtung ab 14 Uhr.

Abbrennen des Funkens in Wintersulgen, 19 Uhr, Auf der Höhe. Bewirtung mit Glühwein ab 19 Uhr.

Abbrennen des Funkens in Hattenweiler, 19 Uhr, am Grillplatz Heiligenholz, mit Bewirtung ab 15 Uhr.

Funkenabbrennen in Steigen, 19 Uhr, am Silberberg an der Verbindungsstraße in Richtung Frickingen.

Stetten

Funkenabbrennen mit Scheibenschlagen, 19 Uhr, Schamergeten.

Owingen

Funkenabbrennen, um 19 Uhr.

Funkenabbrennen in Taisersdorf, um 19 Uhr.

Funkenabbrennen in Billafingen, um 19 Uhr.