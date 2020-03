„Wir müssen jetzt alles tun, um unsere Patienten, die ja ein hohes Risiko für eine schwere COVID-19-Erkrankung haben, vor Ansteckung von außen zu schützen, ebenso unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Dr. Christoph Miltenberger, Ärztlicher Direktor am Helios Spital Überlingen, in einem Pressetext. „Deshalb werden wir ab Freitag jeden kontrollieren, der zu uns in die Klinik möchte.“ Nur so lasse sich das Besuchsverbot tatsächlich umsetzen.

Bisherige Regelung vielfach missachtet

„Wir hatten zunächst das Besuchsverbot über die persönliche Ansprache der Patienten und Angehörigen ausgesprochen sowie Plakate in der Klinik aufgehängt und die Mitarbeiter der Rezeption entsprechend geschult. Leider müssen wir aber feststellen, dass viele Menschen diese Regelung nicht ernst nehmen“ so Miltenberger. Dem werde nun mit einer Eingangskontrolle Rechnung getragen. Diese Maßnahme zum Infektionsschutz gilt bis auf weiteres. Nur in schweren, begründeten Ausnahmefällen und nur nach vorheriger Absprache mit dem betreuenden ärztlichen Personal kann ein Patient einen Besucher empfangen. Damit die Patienten trotzdem den Kontakt zu ihren Angehörigen und Freunden halten können, stellt die Klinik jedem, der kein eigenes Mobiltelefon hat, ein Patiententelefon kostenlos zur Verfügung. Zudem stehe im ganzen Haus kostenfreies W-Lan zur Verfügung.

Schaffung zusätzlicher Kapazitäten

Insgesamt bereite sich die Klinik derzeit darauf vor, zusätzliche Kapazitäten für die Versorgung von schwer verlaufenden COVID-Erkrankungen zu schaffen. Deshalb werden Eingriffe und Maßnahmen an Patienten verschoben, wenn nach medizinischer Einschätzung davon auszugehen ist, dass die Erkrankten in den kommenden zwei Monaten ohne diese Versorgung auskommen können.

Überlingen Infektionsambulanz mit Wartezimmer für bis zu 150 Patienten Das könnte Sie auch interessieren

Die Klinik prüft täglich den OP-Plan und sagt Patienten, die nun nicht mehr operiert werden, persönlich ab. Auch die ambulanten Kontakte im Rahmen der Sprechstunden der Klinik werden daher auf dringende medizinische Fälle begrenzt.