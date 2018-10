von Sabine Busse

Die Referentin Lucia Brugnara Kirchmann und ihre Mitstreiter mussten nur die Straßenseite wechseln. Auf Einladung der CDU Überlingen waren sie beim Ochsengschwätz über das Thema "Flüchtlingsarbeit in Überlingen: Das Café International" zu Gast. Es ginge darum, einen Beitrag zur Versachlichung zu leisten, sagte Alexander Bruns, Vorsitzender des CDU-Ortsvereins.

Vor drei Jahren hat die gebürtige Brasilianerin das Angebot für Migranten und Deutsche gemeinsam mit Maria Gracia Rinderer, die an diesem Abend verhindert war, ins Leben gerufen. Seitdem treffen sich an jedem Freitagnachmittag Flüchtlinge, Migranten und Überlinger zu Kaffee und Kuchen im Kolpingsaal in der Münsterstraße.

Vielfältige Aufgaben für Helfer

"Das Café International ist eine ökumenische Initiative auf Grundlage der Nächstenliebe mit Respekt und Offenheit gegenüber anderen Kulturen", beschrieb Brugnara Kirchmann die Motivation hinter der Initiative. In ihrem Vortrag skizzierte sie die Angebote, die von Hilfe bei Deutsch-Hausaufgaben bis zur Begleitung bei Behördengängen reichen. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle kamen über 100 Menschen in das Café, heute sind es durchschnittlich 40 Personen. "Das ist ein gutes Zeichen", so die Referentin, denn die Menschen wären nicht mehr so stark auf Hilfe angewiesen. Auch der Helferkreis habe sich reduziert auf ein stabiles Niveau von rund 15 Personen. Als Herkunftsländer der meisten Migranten nannte sie Syrien, Afghanistan, Gambia und Nigeria.

"Jetzt kommt die schwierige Phase, die Integration!", stellte Lucia Brugnara Kirchmann fest. Um diesen Punkt kreisten auch die meisten Fragen der Zuhörer. Wie man diejenigen erreiche, die nicht ins Café kämen? In Überlingen leben rund 250 Menschen in Anschlussunterkünften. Sie werden regelmäßig von sogenannten Integrationsmanagern der Diakonie besucht. Brugnara Kirchmann: "Wir bieten praktische Hilfe an. Die Strukturen für die Integration zu schaffen, ist Aufgabe der Politik, der CDU. Sie sind näher an Frau Merkel."

