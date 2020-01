Kontrovers diskutiert wurde im Rahmen der jüngsten Haushaltsberatungen, ob eine Unterstützung des von der Caritas betriebenen Tafelladens mit 10 000 Euro durch die Stadt angebracht sei. Schließlich befürwortete dies eine große Mehrheit des Gemeinderats.

Mit seinem Projekt Mahlzeit bringt ein Team der evangelisch-methodistischen Kirche in der Kreuzkirche am Schättlisberg jeden zweiten Mittwoch sogar ein fertig zubereitetes Menü auf den Tisch.

1,50 Euro für eine warme Mahlzeit

Wer knapp kalkulieren muss, der bezahlt nur 1,50 Euro in die Kasse. Wer mehr im Geldbeutel hat, der kann nach Gutdünken etwas drauflegen oder zahlt als Förderer 5 Euro.

So können Sie helfen Alle Spenden an die Aktion Mahlzeit kommen allein dem Projekt zugute, versprechen die Verantwortlichen. Es gibt ein Konto bei der Sparkasse Bodensee: Evangelisch-methodistische Kirche Überlingen, Verwendungszeck: Mahlzeit, IBAN: DE34 6905 0001 0024 3767 82

Im Durchschnitt 100 Gäste

Die ehrenamtlichen Köchinnen und Köche, die sich unter der Regie von Ursula Lang aus einen Pool von mehr als 30 freiwilligen Helfern rekrutieren, bieten diesen Service schon seit rund zwölf Jahren an. Und das Angebot stößt vor und hinter der Theke auf große Resonanz: Im Durchschnitt knapp 100 Gäste bewirtet das Team mit seinem dreigängigen Mittagessen, inzwischen sind auch an die 30 Vegetarier darunter, erzählt Pastor Rouven Bürkle. Doch auch die Mitarbeiter gehen nicht aus. „Ich bekomme immer wieder spontane Anrufe von Menschen, die gerne mithelfen würden“, erzählte er.

Würdigung des Engagements der Kreuzkirche und des Küchenteams

Birgit Pfeiffer-Buchbinder überbrachte dem „Mahlzeit„-Team eine Spende in Höhe von 6000 Schweizer Franken aus Mitteln der Nova-Vita-Stiftung. Nicht zum ersten Mal unterstützte die Stiftung das Angebot. „Das ist ein tolles Projekt“, zeigte sich Birgit Pfeiffer-Buchbinder beeindruckt von dem Engagement der Kreuzkirche und des Küchenteams. Menschen bekämen hier ein gutes und günstiges Mittagessen. Dies sei umso wichtiger vor dem Hintergrund der zunehmenden Altersarmut in der Gesellschaft.

Die Stiftung Seit 35 Jahren unterstützt die Nova-Vita-Stiftung soziale Projekte in der Region. Die Stiftung ist das Vermächtnis des gebürtigen Stockachers und späteren Wahl-Überlingers Karl Hermann Pfeiffer, der 1984 im Alter von 88 Jahren starb und in Nußdorf begraben ist. Mit seiner Stiftung wollte der kinderlose Bankdirektor „den Schwachen der Gesellschaft“ helfen, wie Birgit Pfeiffer-Buchbinder sagte. Einrichtungen, die von dieser Stiftung seit vielen Jahren profitieren, sind unter anderem auch das Altenheim St. Franziskus in Überlingen und das Pestalozzi-Kinderdorf in Wahlwies. Andere soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Kinder und Senioren wurden immer wieder punktuell unterstützt.

„Doch auch die Geselligkeit ist ein ganz wichtiger Faktor“, sagte Pfeiffer-Buchbinder beim Treffen mit einem Teil des Teams. „Denn viele Menschen leiden an Einsamkeit.“ Die Stiftung habe ein Onkel in der Schweiz ins Leben gerufen, der selbst keine Kinder gehabt habe und mit den Erträgen gerne soziale Einrichtungen unterstützte. Da das Kapital teilweise in Aktien angelegt sei, könne die Stiftung nach wie vor regelmäßig gewisse Beträge ausschütten, erläuterte Pfeiffer-Buchbinder den Verantwortlichen des Projekts.

Angebot kann nicht kostendeckend gestaltet werden

Personalkosten hat die „Mahlzeit“ zwar nicht, doch die Lebensmittel und das Drumherum schlagen schließlich zu Buche. Ganz kostendeckend lässt sich das Angebot daher nicht gestalten. Pro Mittagessen bleibe schon ein Minus von einigen 100 Euro hängen, wie Ursula Lang erklärte, bei der die organisatorischen Fäden zusammenlaufen.

Die Aktion „Mahlzeit„ findet in der Regel zwei Mal im Monat statt, der nächste Termin ist heute um 12 Uhr. Eingeladen sind „Menschen mit geringem Einkommen, Alleinstehende mit und ohne Kinder und einfach alle, die gerne in Gesellschaft essen möchten“, wie es in dem Aufruf des Teams heißt. So nutzen beispielsweise auch Beschäftigte aus der Umgebung das Angebot als Kantine. Das Menü kostet 1,50 Euro. Kinder sind frei und Unterstützer bezahlen 5 Euro.

„Bei uns wird stets alles frisch gekocht“, betonte sie weiter. Ein Dutzend Helfer seien daher bei jedem Termin erforderlich, um Gemüse vorzubereiten, Salat zu schnippeln und für einen hübsch gedeckten Tisch zu sorgen. Ab 12 Uhr werde das Essen an der Theke ausgegeben. Doch wer Zeit habe, komme gerne schon etwas früher.

„Hier herrscht ein richtig guter Geist“

Beschäftigte aus Büros und Betrieben nutzten das Angebot ebenso wie ältere Menschen, die sozialen Kontakt suchen. Schön fänden es die Helfer, dass auch Alleinerziehende mit Kindern das Angebot bisweilen gerne wahrnehmen. Das bestätigt Hanspeter Hiob: „Es ist sympathisch, wenn die Kleinen zwischen den Älteren für Leben sorgen“, sagte er über die bunt gemischte Gästeschar. „Hier herrscht ein richtiger guter Geist.“

„Mahlzeit„ auch als Möglichkeit der Begegnung

Mit „Satt ist nicht genug“ ließe sich ein Motto von „Brot für die Welt“ auch auf die „Mahlzeit„ in der Kreuzkirche übertragen. Schließlich lebt der Mensch nicht vom Brot allein, sondern auch von der Begegnung mit anderen Menschen und dem sozialen Miteinander. „Viele suchen die Begegnung mit anderen, einige treffen sich hier regelmäßig oder freuen sich, andere kennenzulernen“, sagt Pastor Rouven Bürkle. „Die soziale Gemeinschaft wird hier auch spürbar.“