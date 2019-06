von Martin Deck, Holger Kleinstück, Jenna Santini

Die Gewitterfront am Samstagabend hat mit Sturmböen und Starkregen die Stadt Überlingen besonders stark getroffen: Der Nellenbach trat an einigen Stellen über die Ufer und überschwemmte die Zimmerwiese und den zentralen Omnibusbahnhof. Auch der tiefer gelegene Bahnhof sowie die beiden Bahntunnel standen laut Feuerwehr bis zu zwei Meter tief unter Wasser. Auch viele Keller und Gebäude liefen voll.

Andreas Widmer wurde am Samstagabend durch einen Anruf seines Mitarbeiters aufgeschreckt. „Er sagte nur: Hier schwimmt alles davon.“ Widmer macht sich direkt auf den Weg in seine Gärtnerei in der Barbelstraße und wird vom Ausmaß der Verwüstung überrascht. Der direkt neben der Gärtnerei verlaufende Nellenbach, ansonsten eher ein kleines Bächlein, war über die Ufer getreten und Wasser und Schlamm drückten mit ungemeiner Kraft in das Gebäude. „Der Bach war nicht mehr einen Meter breit wie sonst, sondern bestimmt fünf bis sechs Meter. Einer seiner Mitarbeiter habe noch versucht, den verstopften Rechen im Bach mit dem Bagger zu räumen. „Aber da hast du keine Chance. Irgendwann kannst du nur noch zuschauen und hoffen, dass es aufhört.“ Er habe das Glück, dass seine Gärtnerei wasserfest eingerichtet sein.

Schlimmer hat es da den benachbarten Bestattungsdienst Vogt getroffen. „Wir sind seit 40 Jahren in diesem Gebäude, aber so etwas haben wir noch nie erlebt“, sagt Bianca Vogt. Der Wasser aus dem Nellenbach hat den Schlamm viele Zentimeter hoch in den Keller des Hauses gedrückt. Von 22 bis 5 Uhr sei sie vor Ort, um gemeinsam mit der Feuerwehr gegen Wasser und Schlamm anzukämpfen. Nach kurzer Verschnaufpause sind dem frühen Sonntagmorgen wieder „Mann und Maus“, wie Vogt dankbar mit Blick auf ihre vielen Helfer sagt, im Einsatz, um zumindest das Gröbste aufzuräumen. Wie schlimm es das Bestattungsinstitut Vogt getroffen hat, zeigt sich im Innenhof und am Kellerabgang, wo der Schlamm noch rund 10 Zentimeter hoch die ganze Fläche bedeckt hat. Auf die Frage, was sie bei diesem Anblick empfindet, sagt Bianca Vogt nur ein Wort: „Verzweiflung.“ Doch sie blickt auch schon wieder nach vorne: „Wir sind guter Dinge, dass wir es hinbekommen.“

Auch viele Bahnreisende wurden vom Unwetter überrascht. Aufgrund umgestürzter Bäume und Überschwemmungen war der Bahnverkehr auf mehrere Strecken in der Region, etwa auf der Route Salem-Uhldingen, für kurze Zeit lahmgelegt. Besonders schlimm traf es hier aber auch Überlingen. Die Wasser- und Schlammmassen fluteten die gesamte Zimmerwiese und stürzten dann als Wasserfall hinab auf die Gleise des abgesenkte Bahnhofs Mitte.

Konnten die Züge zunächst noch mit Schrittgeschwindigkeit in den Bahnhof einfahren, musste der Zugverkehr wenig ganz eingestellt, teilt die Bundespolizei mit. Der Überlinger Nikola Patzel strandete mit seiner Frau und vielen Mitreisenden am Bahnhof Radolfzell. Nachdem der Zug dort schon mehr als eine Stunde stand, habe der Lokführer folgende Meldung durchgesagt: „Eine Fahrgästin hat mir soeben ein Handy-Video von überschwemmten Überlinger Bahnhof gezeigt. Ich sage Ihnen ehrlich: Mit dem Zug wird es heute nicht weitergehen.“ Einig Zeit später seien alle Fahrgäste aufgefordert worden, den Zug zu verlassen und die weitere Reise selbst zu organisieren. Dies habe zu „chaotische Szenen mit großen Menschenpulks am Radolfzeller Bahnhof“ geführt, schreibt Patzel in einer Mail an den SÜDKURIER, in der er sich über das schlechte Krisenmanagement der Bahn beschwert.

Nachdem die Feuerwehr die Strecke geräumt hat, verkehren die Züge seit dem frühen Sonntagmorgen wieder wie gewohnt. Die Spuren der Nacht sind aber noch deutlich sichtbar. Gleise, Bahnsteig und der höher gelegen Bahnhofplatz sind noch immer mit Schlamm bedeckt, Fußgänger müssen aufpassen, nicht auszurutschen.

Christian Greiter hat das Unwetter weniger Meter vom Bahnhof entfernt erlebt. Er war am Samstagabend in der Stadt essen, als es plötzlich ungemütlich wurde. „Es hat so heftig geregnet, dass das Wasser durch die Fensterrahmen drang. Der Nebentisch musste evakuiert werden“, schildert er das Geschehen. „Auf dem Weg Richtung Heimat haben wir dann gesehen, was los war. Es gab es schon einige Male, dass der Nellenbach über die Ufer trat, aber so noch nicht.“

Das musste auch Ayper Zapf erfahren, die erst im März ihren Salon „Frisuren Ayper Zapf“ in der Wiestorstraße eröffnet hatte. Noch in der Unwetternacht stand sie fassungslos vor ihrem Geschäft: „Wir haben erst vor Kurzem alles renoviert – und jetzt das.“

Weniger Meter neben Ayper Zapf steht Barbara Elzer aus Leimen, die zum Kurzurlaub in Überlingen weilt und ein Zimmer im Hotel Wiestor gebucht hat. Aufgrund der Wassermassen kommt sie jedoch nicht ins Hotels und muss rund zwei Stunden ausharren, bevor sie in ihr Zimmer gelangt. „Das war schon ein Ding. Abenteuer pur“, sagt sie am nächsten Morgen. Sie lobt die Hilfskräfte für ihren tatkräftigen Einsatz. „Die haben die ganze Zeit sauber gemacht, so bis etwa zwei, drei Uhr, das war wirklich beeindruckend.“ Das Wasser sei dann auch „relativ“ schnell abgelaufen. Zwar sei am Morgen der Hoteleingang noch schlammig gewesen, aber das Frühstück habe schon wieder geschmeckt. „Zum Glück ist alles gut gegangen.“

Laut Bericht der Polizei wurde durch das Unwetter glücklicherweise niemand verletzt. Dennoch sind die Schäden, die das Sturmtief in der ganzen Stadt angerichtet hat, am Sonntag nicht zu übersehen. Etwa im oberen Stadtgarten: Dort, wo erst vor kurzem der Weg wieder freigegeben worden war, fiel ein Baum auf eine Parkbank und beschädigte diese völlig. Der Weg war am Sonntag wieder gesperrt.

Auch in Hizler- und Schlachthausstraße liegen umgekippte Bäume. Im Kurgebiet ist ein Baum auf ein parkendes Auto gestürzt.

In der ganzen Stadt laufen die Aufräumarbeiten. Ein Anwohner der Wiestorstraße ist im Stress, er muss aufräumen und hat keine Zeit für ein kurzes Interview. Er ruft nur: „Schreiben Sie, dass wir eine super Feuerwehr haben. Die Jungs haben die ganze Nacht durchgeschuftet. Ohne sie wären wir untergegangen.“ Dann schiebt er die nächste Schubkarre davon.

Auch bei den gelobten Einsatzkräften laufen die Aufräumarbeiten. „Das war schon heftig“, sagen zwei Feuerwehrmänner nach dem Großeinsatz in der Nacht. Sie sind nun damit beschäftigt, die Fahrzeuge vom Schlamm zu befreien. Dann geht es auch schon weiter zu den nächsten Einsätzen.