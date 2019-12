von Sabine Busse

Als Silvia Johannes bei der Begrüßung vom Fest der Liebe spricht, muss ein Vater mit seiner kleinen Tochter auf dem Schoß spontan lachen. Die Pfarrerin im Ruhestand und Mitorganisatorin der Nikolaustage erläuterte mit einem Beispiel aus dem eigenen Familienleben, warum sie den Vortrag „Wenn‘s unterm Weihnachtsbaum brennt“ überschrieben hat. Besinnlichkeit und liebevolle Harmonie wünschten sich alle zu Weihnachten, aber nicht selten komme es anders.

Bevor Diplom-Psychologe Karsten Knapp in der Auferstehungskirche darauf einging, warum das so ist und wie man dem begegnen kann, sorgten die „Burgberg Lerchen“ für weihnachtliche Stimmung.

Vor dem Vortrag sangen die „Burgberg Lerchen“ Nikolaus- und Weihnachtslieder. | Bild: Sabine Busse

Karsten Knapp arbeitet in der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Er nannte zu Beginn einige für die Adventszeit typische Veranstaltungen. Vom Kindergarten über den Sportverein bis zum Möbelhaus – überall gebe es besondere Aktionen. „Weihnachten ist nur ein Mal im Jahr. Es werden so viele Ideen und Erwartungen in diesen Block gepackt“, erklärte Knapp.

Gestresste Menschen treffen aufeinander: eine explosive Mischung

Zu den vielen Angeboten von außen kämen noch die Erwartungen von innen. Zu gerne wolle man an Kindheitserinnerungen anknüpfen und alte Rituale beibehalten. „Das ist eine Mischung, aus der Stress entsteht“, sagte der Psychologe. Gebe es zu viele Aufgaben, die in zu kurzer Zeit zu erledigen seien, komme es auch zu körperlichen Stressreaktionen. „An Weihnachten trifft man dann auf Leute mit den gleichen Symptomen, was zu einer explosiven Mischung werden kann.“

Psychologe Karsten Knapp lieferte in seinem Vortrag einige Ratschläge und Anregungen, wie sich Weihnachtsstress vermeiden und der Familienfrieden sichern lässt. | Bild: Sabine Busse

Zu viele Aktivitäten, zu wenig Zeit

Karsten Knapp nannte die Zahl der Aktivitäten und die Zeit als zwei Stellschrauben, an denen man drehen könne, um Abhilfe zu schaffen. „Weniger ist mehr“, lautet sein Motto. Die Entscheidung, wo man das Engagement zurückfährt, ob bei den Plätzchensorten, dem Festessen oder dem Hausputz, müsse jeder für sich treffen.

Der Faktor Zeit sei zwar nur schwer veränderbar, dafür lasse sich aber vieles verlagern. Familientreffen könnten beispielsweise auch im Sommer stattfinden oder ein zweijähriger Rhythmus Entlastung bringen, sagte er.

Leute, die sich nicht mögen, sollten sich aus dem Weg gehen können

Sind dann die Feiertage da und die Familie trifft aufeinander, rät Karsten Knapp dazu, auf räumliche und innerliche Distanz zu achten. Leute, die sich nicht mögen, sollten sich aus dem Weg gehen können und mit der richtigen Einstellung lasse sich vielleicht auch die gefühlt zum 20. Mal erzählte Geschichte von Onkel Walter aushalten.

„Konflikte lassen sich in der gesellschaftlichen Situation nicht lösen, im Gegenteil, die macht es oft eher schlimmer.“ Karsten Knapp

Komme es dennoch zum Konflikt, sollte man laut Karsten Knapp folgendes Motto beherzigen: „Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist.“ Es sei besser, erst einmal die Emotionen abkühlen zu lassen statt sofort zu reagieren. „Konflikte lassen sich in der gesellschaftlichen Situation nicht lösen, im Gegenteil, die macht es oft eher schlimmer.“

Wenn sich zu viel Schönes ins Gegenteil verkehrt

Wie Knapp weiter erklärte, hätten Frauen und Männer gleichermaßen mit vorweihnachtlichem Stress zu kämpfen. Das liege nicht zuletzt daran, dass es immer mehr Termine gebe. „Es besteht ein wahnsinniger Reichtum an Angeboten, so viel Schönes kann sich dann auch ins Gegenteil verkehren.“

Beratungsangebot für Familien Die Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche bietet individuelle Beratung sowie Kurse zu unterschiedlichen Themen an. Adresse: Mühlbachstraße 18, Telefon: 0 75 51/30 85 60, E-Mail: psychologische.beratungsstelle@caritas-linzgau.de, Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Das Team der Beratungsstelle betreibt eine Zweigstelle in Markdorf, Am Stadtgraben 1. In der Schulzeit findet dort immer dienstags eine offene Sprechstunde von 9 bis 10 Uhr statt. Zur Internetseite der Psychologischen Beratungsstelle geht es hier

Tipp: „Lieber Zeit statt Objekte schenken“

In der Beratungsstelle seien er und seine Kollegen in dieser Jahreszeit besonders gefragt. Besonders heikel sei es mitunter in Patchworkfamilien, wo geklärt werden müsse, wer wann mit wem feiert. Zum Thema Geschenke hatte er noch folgenden Rat: „Lieber Zeit statt Objekte schenken.“