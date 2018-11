Überlingen/Bodman-Ludwigshafen/Sipplingen – Der niedrige Wasserstand macht es derzeit möglich, dass auf dem Teufelstisch, einem nadelförmigen Felsen vor der Marienschlucht bei Bodman-Ludwigshafen, eine Bierbank aufgestellt werden kann. Dort stieß eine Gruppe anonymer Teufelshäser auf eine glückselige Fastnacht 2019 an.

Warm genug für ein Fußbad

Dieses Ereignis am Teufelstisch muss in diesem Herbst stattgefunden haben, vielleicht vor wenigen Tagen. Das lässt sich zumindest der Färbung des Laubs an den Bäumen im Hintergrund entnehmen. Das Bodenseewasser durfte nicht all zu kalt gewesen sein. Das Bild zeigt fünf Männer in kurzen Hosen und nackten Füßen, auf dem Kopf tragen sie den "Kopf" des Überlinger Hänsele, in ihrer Mitte sitzt ein Narr aus Sipplingen. Gemeinsam heben sie einen Humpen.

Wohl nicht geschwommen

Das Bild, so jedenfalls lässt sich die Perspektive deuten, wurde aus erhöhter Warte, etwa zwei bis drei Meter über dem Wasserspiegel, aufgenommen. Aus dem Umstand, dass die abgelichteten Personen trockene Kleidung tragen, lässt sich schließen, dass sie nicht vom Ufer aus zum Teufelstisch geschwommen sind, sondern gemeinsam mit einem Boot, von dem aus wohl auch das Foto aufgenommen wurde, zum Teufelstisch übersetzten.

Hänsele auf dem Münsterturm, fotografiert an der Fastnacht. | Bild: Achim Mende

Verpflichtung der Viererbundstädte

Nach den närrischen Statuten der Narrenzunft Überlingen ist es verboten, sich außerhalb Überlingens und schon zweimal außerhalb der Fastnacht im Häs zu bewegen. Ausnahmen sind lediglich beim Viererbundtreffen, das im Wechsel mit den Narrenstädten Elzach, Oberndorf und Rottweil stattfindet, gestattet, das nächste Mal also beim Narrentag 2020, der in Überlingen stattfinden wird.

Anonyme Hänsele

"Machet demit, wanner wend!" heißt es in dem einzeiligen Begleitschreiben des auf Fotopapier ausgedruckten Bildes, das in der SÜDKURIER-Redaktion anonym abgegeben wurde. Ein weiteres Indiz, dass die Aufnahme in den letzten Tagen entstand: Das Foto im DIN-A-4-Format steckte in einem Papierumschlag eines örtlichen Drogeriemarktes, das nach einer Sofortentwicklung direkt im Geschäft ausgegeben wird. Dem Absender war es also wichtig, ohne längere Wartezeiten das Bild in Händen zu halten. Weil sie gegen die Vereinsstatuten verstießen, möchten die Narren vermutlich anonym bleiben, ihrer Vorfreude auf die bevorstehende Fastnacht aber dennoch öffentlich Ausdruck verleihen. Ihren Schnappschuss haben sie unterzeichnet mit: "Die Teufelshäser".

Diskussionsstoff für die nächste Versammlung

Übrigens: Am Freitag, 16. November, findet die Hauptversammlung der Hänselezunft Überlingen statt. Vielleicht gibt dieses Fotoshooting dort Anlass für Diskussionen.

