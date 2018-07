Wie bewerten Sie den Umstand, dass es im kommenden Schuljahr an den Gymnasien im RP Tübingen keine Neueinstellungen geben soll?

Grundsätzlich verstehe ich das Ziel des Ministeriums, eine ungleiche Lehrerversorgung zwischen den Regierungspräsidien auszugleichen. Andererseits kann die Situation für die Schulen schwierig werden, die trotz statistisch guter Gesamtversorgung in einzelnen Fächern einen personellen Engpass aufweisen, der nicht durch Versetzungen von Lehrkräften ausgeglichen werden kann. Ich wünsche mir mehr Flexibilität bei der Personalplanung der Schulen und eine Einstellung der besten Referendarinnen und Referendare unabhängig von der jeweiligen Zahl der Pensionäre im Land. Dann könnten gute Lehrkräfte gehalten werden, auch wenn sie mit vollem Deputat vielleicht erst wenige Jahre später benötigt würden. So ließen sich die Ausschläge des „Schweinezyklus“ mindern und die Lehrerversorgung mit kompetenten Lehrerinnen und Lehrern stabilisieren.

Lehrkräfte Gymnasien in Baden-Württemberg: Landesweit werden zum neuen Schuljahr nur 600 Stellen neu besetzt. Lesen Sie auch

Wie hoch ist damit die Lehrerversorgung am Gymnasium Überlingen im Schuljahr 2018/19?

Bei uns ist die Lehrerversorgung nach aktuellem Stand für das nächste Schuljahr grundsätzlich gut, wenn auch in einzelnen Fächern wie z. B. Physik nur gerade ausreichend. Dabei kommt uns zugute, dass zwei Lehrkräfte aus dem Sabbatjahr zurückkehren und drei Teilzeitlehrkäfte auch auf deren Wunsch zu uns versetzt worden sind. Zudem unterrichtet ein bewährter Pensionär noch vier Stunden Physik. Positiv für uns ist auch, dass in diesem Sommer nur eine Lehrerin pensioniert wird, wobei eine Lehrerin ein Jahr in Elternzeit verbringen wird.

Welche Folgen hat dies für etwaige Unterrichtsausfälle? Wie gut war die Lehrerversorgung und wie hoch der durchschnittliche Unterrichtsausfall im laufenden Schuljahr?

Die Situation wird im kommenden Schuljahr voraussichtlich besser sein als im ablaufenden. Hier hatten wir einige längere Ausfälle wegen Krankheit oder Elternzeit mit eigenen Lehrkräften zu vertreten. Obwohl dies weitgehend gelungen ist, war es für das Kollegium sehr belastend. Unterrichtsausfall ergibt sich zu einem großen Teil, wenn Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Klassen außerunterrichtliche Veranstaltungen durchführen, also etwa Schullandheime oder Studienfahrten. Dann können sie nicht gleichzeitig ihre anderen Klassen unterrichten und es stehen auch nicht so viele Lehrkräfte zur Verfügung, die genau zu diesen Unterrichtszeiten dann unterrichtsfrei haben. Außerdem führen Fortbildungen zu Unterrichtsausfall, wobei wir darauf achten, dass nur wichtige und zielführende Fortbildungen besucht werden, etwa zu Abiturthemen oder dem Einsatz von Tablet-Computern. Die Stichproben, die wir in zwei repräsentativen Kalenderwochen des Schuljahres erhoben haben, zeigen einen Unterrichtsausfall von etwa vier bis fünf Prozent der gesamten Unterrichtsstunden. Gleichzeitig haben wir in diesen beiden Wochen zusammen 150 Vertretungsstunden geleistet, um weiteren Unterrichtsausfall zu verhindern. Einen Jahresschnitt kann ich Ihnen leider nicht angeben.

Hans Weber, Schulleiter am Gymnasium in Überlingen. | Bild: Hilser, Stefan

Wie würden Sie die Arbeitsbelastung für die an Bord befindlichen Lehrer beschreiben?

Insgesamt ist die Arbeitsbelastung hoch, was freilich nur zu einem Teil am zu leistenden Vertretungsunterricht liegt. Neben dem Unterricht in zunehmend heterogenen Klassen bedarf die Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und anderen Ansprechpartnern sowie eine Reihe von Verwaltungsaufgaben und die Organisation außerunterrichtlicher Veranstaltungen jeweils viel Zeit und Energie.

In welchem Umfang können Sie Angebote, die über den reinen Lehrplan hinaus gehen, aufrecht erhalten?

Wir bieten zahlreiche Beratungs- und Förderangebote sowie Arbeitsgemeinschaften an, im Umfang von rund 25 Wochenstunden.

Oder wo müssen Sie anfangen zu streichen?

Wenn zu viele Lehrkräfte krankheitsbedingt ausfielen, müssten wir zunächst in diesem Bereich kürzen, sofern dadurch die Lehrer mit der notwendigen Fächerkombination für Unterricht zur Verfügung stehen. Alternativ müssten wir Gruppen, etwa im Fremdsprachenunterricht, zusammenlegen. In das nächste Schuljahr starten wir jedoch planmäßig und ohne Kürzungen.

Friedrichshafen Keine neuen Lehrerstellen für die Gymnasien Lesen Sie auch

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein