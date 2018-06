Oberbürgermeister Jan Zeitler teilte auf Anfrage am Mittwoch umgehend mit, dass aktuell eine offene mobile Geschwindigkeitsmessung in der Owinger Straße stattgefunden habe, weitere Messungen seien geplant. Zeitler: "Aufgrund der neuen Situation wird eine verdeckte Messung über einen längeren Zeitraum erfolgen." Die dadurch gewonnenen Daten seien nötig, um die Zulässigkeit einer stationären Messanlage zu prüfen. Zulässig sei sie dann, "wenn Auffälligkeiten oder Unfallschwerpunkte bestehen".

Anwohner hatten Anfang Mai, vor Eröffnung des ersten Bauabschnitts an der neuen B 31, ihre Sorge kundgetan, dass noch mehr Verkehr durch ihre Wohnstraße rollt. Zu Sorge gebe es keinen Anlass, argumentierte OB Jan Zeitler damals, weil der Verkehr wie bisher über die Lippertsreuter Straße gelenkt werde. Allerdings gibt es nun an der neuen B 31 den Hinweis zur Ausfahrt nach Überlingen "Nordwest" – und das führt pfeilgerade auf die Owinger Straße zu.

Jetzt also bewegt sich offenkundig etwas, auch nach entsprechenden Anträgen im Gemeinderat. Denkbar seien in der Owinger Straße auch Fahrbahnteiler, was aber auch von den Grundstückseigentumsverhältnissen abhänge, teilte Jan Zeitler am Mittwoch mit. Baken im Kreuzungsbereich Owinger Straße/Hägerstraße seien bestellt, "aber leider noch nicht geliefert". Zeitler: "Die Verankerung der Baken erfolgt umgehend nach Lieferung der Schraubelemente."

Der OB setzt nicht nur auf mobile Tempokontrollen in der Owinger Straße. Vielmehr werde derzeit auch geprüft, ob aufgrund neuer Verkehrsführungen stationäre Messanlagen in der Stadt generell umplatziert und neue Standorte hinzukommen könnten.

