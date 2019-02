Guggenmusik zum Besten geben und gleichzeitig eine gute Sache unterstützen: Unter diesem Motto haben die Seegumper Überlingen auf der Münstertreppe zum sechsten Mal vielumjubelte Benefizkonzerte zugunsten der Aktion „Narr mit Herz“ gegeben. Dabei wurden insgesamt 1775 Euro an Spenden eingenommen: Alle 400 Bändel waren am Ende der zweiteiligen Veranstaltung ausverkauft – dazu kamen noch jede Menge Spenden. "Es lief wirklich richtig gut, da kann man sich nur freuen", sagte Karl-Heinz Saum, der stellvertretend für den urlaubenden "Narr mit Herz"-Gründer Michael Reutlinger vor Ort war.

Video: Kleinstück, Holger

Seit dem Dreikönigstag wird für die Aktion gesammelt und gespendet. Bis zum Konzertbeginn am Samstag waren 3450 Euro zusammengekommen. Im Vorjahr erbrachte die Aktion den Rekorderlös von 12 500 Euro. „Narr mit Herz“ ist längst zum Selbstläufer geworden, viele geben mehr als die erforderlichen 3 Euro für den Bändel. Auch reine Spenden auf ein Extrakonto sind möglich.

Spenden fließen in Ernie-Schmitt-Hospiz-Stiftung und Jugendarbeit

Der Erlös kommt jedes Jahr einem gemeinnützigen Zweck in Überlingen oder der näheren Umgebung zugute. Dieses Jahr sind es die Ernie-Schmitt-Hospiz-Stiftung Überlingen, das Mädchen-Café des Jugendreferats, der Jugendfonds der Narrenzunft Überlingen sowie die Jugendabteilungen der "Alte Wieber", "Löwen" und "Seegumper".

Karl-Heinz Saum (links), stellvertretend für Michael Reutlinger von der Aktion "Narr mit Herz", dankt Seegumper-Chef Andreas Jöckle für die Konzerte. | Bild: Kleinstück, Holger

"Mein Grundgedanke war, dass an der Fasnet viele aus den unterschiedlichsten Gründen nicht teilnehmen können, obwohl sie vielleicht wollen. Wer während der Fasnet genug Geld für ein Viertele oder einen Sekt hat, der kann auch ein bisschen für einen sinnvollen Zweck spenden“, hatte Michael Reutlinger im Vorjahr zum SÜDKURIER gesagt, warum er die Aktion ins Leben gerufen habe.

Bändel sind in Wirtshäusern und bei Narrengruppen erhältlich

Die Bändel gibt es in Anusch's Pub, beim dortigen Männerkaffee, im Wirtshaus zum Gundele, beim Überlinger Löwen, den Alten Wiebern und bei den Seegumpern, der Narrengesellschaft Schnecken Nußdorf und dem Narrenverein Biblisschieber Nesselwangen. Die gesamten Einnahmen werden abzüglich der Kosten für die Herstellung der Bändel komplett gespendet, weitere Verwaltungskosten fallen nicht an.

Überlingen Rekorderlös von 12 500 Euro bei Spendenaktion "Narr mit Herz" Das könnte Sie auch interessieren

Wie wichtig die Aktion beispielsweise für die Narrenzunft Überlingen ist, verdeutlichte Narrenmutter Wolfgang Lechler im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Er sagte, dass die Zunft für die Fasnet jedes Jahr rund 10 000 Euro benötige. Den Betrag könne sie aber alleine nicht aufbringen, weshalb man dringend auf Sponsoren angewiesen sei.

Wertvolle finanzielle Spritze für die Überlinger Fastnacht

„Ein ganz, ganz großer Teil ist von 'Narr mit Herz'. Wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir ein ganz, ganz großes Problem“, unterstrich Lechler. Aus diesem Grund könne man Michael Reutlinger und seiner Aktion gar nicht genug danken, die Narrenzunft hätte ohne diese finanzielle Spritze niemals die Möglichkeit, so viel für die Jugend zur Fastnacht zu veranstalten. Lechler: „Das Geld geht immer in den richtigen Kanal: An die Jugend zur Fasnet in Überlingen.“

Video: Kleinstück, Holger