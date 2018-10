"Erfolgreich, gut und intensiv." Mit diesen drei Schlagworten versuchte Dieter Ressel, der hauptamtliche Geschäftsführer der Baugenossenschaft Überlingen (BGÜ), das vergangene Wirtschaftsjahr bei der Mitgliederversammlung zu charakterisieren. Erfreut zeigte er sich über den weiteren Mitgliederzuwachs von 1189 auf 1229. Geringfügig gestiegen ist die Zahl der Wohnungen zum Ende des Vorjahrs, von 479 auf 482.

Das Projekt am Hildegardring nehme Fahrt auf, sagte Ressel. Die BGÜ stelle damit auch unter Beweis: "Bezahlbarer Wohnraum ist möglich." Zuletzt stieg die Kaltmiete im Wohnungsbestand im Mittel von 6,78 auf 6,87 Euro pro Quadratmeter an. Am Hildegardring rechnet die BGÜ mit knapp 9 Euro im Durchschnitt. Im aktuellen Bestand reicht das Spektrum von 3,87 bis 11,02 Euro. Einen Vorgeschmack auf das künftige Wohngebiet gibt aus der Sicht Ressels die abgeschlossene Sanierung in der Hohle Straße. "Das ist nicht nur gut geworden", schwärmte Ressel regelrecht: "Das ist sehr gut geworden." Zuletzt seien hier nicht nur 60 Wohnungen saniert worden, die für 6,60 bis 9,60 Euro vermietet würden. Mit dem sogenannten Quartiersraum biete sich eine ganz neue Qualität. Dies sei nicht nur ein Treffpunkt für die Bewohner, der Raum könne von allen Mitgliedern der BGÜ für Veranstaltungen genutzt werden. Dies sei auch erwünscht.

Mit der Baugenossenschaft Überlingen erfolgreiche Bilanz gezogen: Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Wiest mit den beiden Geschäftsführern Dieter Ressel und Andreas Huther (von links). | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Als Beispiel für eine innerstädtische Nachverdichtung nannte er den Carl-Benz-Weg 21 und 23, wo durch eine Aufstockung vier zusätzliche Wohnungen entstanden seien. "Mietwohnungen für alle Generationen" ist der aktuelle Geschäftsbericht für das Jahr 2017 überschrieben. Diesem Ziel fühle sich die BGÜ verpflichtet, erklärte Dieter Ressel. Auch wenn das Gros der Mieter derzeit im Alter von 50 bis 70 Jahren und darüber liege. Die größte Nachfrage bestehe für 2- und 3-Zimmer-Wohnungen, deutlich geringer sei das Interesse an 1- oder 4-Zimmer-Wohnungen. Gar nicht nachgefragt würden 5-Zimmer-Wohnungen zur Miete. Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz erläuterte Geschäftsführer Andreas Huther. Die Umsatzsteigerung von rund fünf Prozent auf 3,97 Millionen Euro setze das bisherige "organische Wachstum" fort. Den Bilanzgewinn bezifferte Huther mit 270 000 Euro (plus 10 000), von dem die vierprozentige Dividende gut ausgezahlt werden könne.

Als "gut abgesichert" bezeichnete der alte und neue Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Wiest "das große Paket, das wir vor der Brust haben". Wiest schloss: "Wir sind uns sehr, sehr sicher, dass sich auch die nächsten Jahre sehr gut entwickeln werden."

