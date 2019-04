von SK

Großes Glück hatten die Fahrgäste eines Linienbusses bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, am Kreisverkehr der L200a bei Rengoldshausen. Der 51-jährige Busfahrer erlitt nach bisherigen Ermittlungen der Polizei bei der Einfahrt in den Kreisel einen Schwächeanfall. Hierdurch fuhr der Bus unkontrolliert geradeaus weiter, beschädigte ein Verkehrszeichen und prallte in eine Böschung, wo er schließlich zum Stillstand kam.

Durch die Kollision zogen sich zwei Fahrgäste leichte Verletzungen zu, die aber keiner weiteren medizinischen Versorgung bedurften, schreibt die Polizei. Der Busfahrer wurde zur weiteren Untersuchung von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Bus entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.