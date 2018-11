Überlingen, Frickingen Kein Gedanke an rutschige Straßen: Bei den hohen Temperaturen wird der Räderwechsel auf die lange Bank geschoben

Noch keine Winterreifen montiert? Dann wird's aber Zeit. Denn in den Werkstätten werden die Termine immer knapper und die Preise steigen. Wir zeigen, wie's zur Not auch in Eigenarbeit funktioniert.