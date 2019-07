Um kurz vor 18 Uhr wurden am Montagabend zahlreiche Rettungskräfte mit dem Alarmstichwort „mehrere verletzte Personen nach Gasexplosion auf dem LGS-Gelände“ alarmiert. Während die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt noch von einem realen Einsatz ausgingen, brachten sich laut einer Mitteilung der Überlinger Feuerwehr mehrere Verletztendarsteller (Mimen) für eine Übung in Stellung.

Bei der Übung gingen die Einsatzkräfte von mehreren Verletzten aus. | Bild: Dillmann/Dieringer Feuerwehr Überlingen

Laut dem Übungsszenario ereignete sich eine Explosion während einer abendlichen Grillparty mehrerer Jugendlicher auf dem Gelände der Landesgartenschau. Durch die heftige Detonation einer Gasflasche zogen sich zahlreiche auf dem Gelände befindlichen Personen teils schwere Verletzungen zu.

Innerhalb von wenigen Minuten war ein Großaufgebot an Rettungskräften am „Einsatzort“ eingetroffen. Eine besondere Herausforderung bei derartigen Einsätzen liegt für die Einsatzkräfte dabei im Bereich der Einsatztaktik und Logistik. Aufgrund der Vielzahl an Verletzten rücken nach und nach immer mehr Einsatzkräfte an, welche es effizient und zielorientiert zu koordinieren bedarf. Bereits in der Anfangsphase des Einsatzes müssen hierfür wichtige Entscheidungen getroffen werden.

Einsatzort in einer Sackgasse

Erschwerend kam bei dieser Übung hinzu, dass sich der Einsatzort in einer Sackgasse befand und nur über eine schmale Zufahrtsstraße oder über das Wasser zu erreichen war. Ausschlaggebend für einen positiven Verlauf einer derartigen Einsatzlage sind die ersten Minuten und ein geeigneter Masterplan, den es in kürzester Zeit zu entwickeln gilt.

Die Organisatoren Thomas Padur und Jörg van de Loo vom Deutschen Roten Kreuz zeigten sich im Anschluss an die Übung zufrieden über den Verlauf und dankten den Teilnehmern für die professionelle Abarbeitung des „Einsatzes“. Insgesamt waren an der Übung rund 70 Rettungskräfte vom Roten Kreuz, DLRG, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei beteiligt.