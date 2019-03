von Sabine Busse

Geht es nach den Einträgen im Goldenen Buch der Stadt, dann war in den vergangenen Jahren in Überlingen nichts los. Als im Dezember 2018 die ersten Jugendgemeinderäte ihre Unterschriften auf das Büttenpapier setzten, war dies der erste Eintrag seit fünf Jahren.

Davor wünscht Winfried Kretschmann im November 2013 der Stadt Überlingen „gutes Wachsen und Gedeihen“. OB Jan Zeitler hat das Buch aus der Versenkung geholt: „Das Goldene Buch dokumentiert wichtige Ereignisse der Stadt“, betont er. „Es ist schade, dass es so lange nicht genutzt wurde, aber das wird sich jetzt ändern.“

Reinhard Ebersbach mit dem Goldenen Buch der Stadt. | Bild: Sabine Busse

Der erste Eintrag stammt aus dem Jahr 1953 – allerdings ohne Hinweis auf den Anlass. Es braucht also einen Zeitzeugen, um mehr zu erfahren. Wer wäre da besser geeignet als Reinhard Ebersbach, der von 1969 bis 1993 Bürgermeister in Überlingen war?

Bundespräsident Walter Scheel fehlte. | Bild: Sabine Busse

„Dann wollen wir mal sehen“, sagt er und blättert die ersten Seiten um. „Oh, das ist eine Lüge!“ Reinhard Ebersbach ist beim 23. Juni 1973 und dem „Besuch des Bundespräsidenten Walter Scheel“ angekommen. Denn der sei gar nicht da gewesen. Walter Scheel sollte in Überlingen die nach dem jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber benannte Jugendherberge einweihen.

Spende eines jüdischen Mäzens aus Überlingen

Der Bau wurde durch die Spende eines jüdischen Mäzens aus Überlingen ermöglicht. Dies wurde auch in Israel wahrgenommen, wie man dem Präsidenten bei einem Staatsbesuch zu verstehen gab. Somit stand die Einweihung in Zusammenhang mit dem deutsch-israelischen Verhältnis, so Reinhard Ebersbach.

Doch Walter Scheel lag krank im Bett und schickte seinen Staatssekretär, was wohl nicht besonders publik werden sollte. Daher war die Überraschung der Gastgeber groß, als aus der schwarzen Limousine kein Präsident ausstieg. Scheel ist nicht nur ein Besuch in Überlingen entgangen, sondern auch der Anblick der Gattin des Bürgermeisters. Die hatte sich für den Anlass recht kostspielig in Schale geworfen. „Als liebender Ehemann habe ich das toleriert“, sagt Ebersbach schmunzelnd.

Die Einweihung der Uferpromenade war gut besucht – von Promis und Bürgern. | Bild: Sabine Busse

Einiges zu erzählen gibt es auch zum 16. August 1976. Die Seite ist mit „Uferpromenadeneinweihung“ überschrieben. Darunter steht eine lange Liste mit illustren Gästen. „Nach vier Jahren Bauzeit waren der Ufersammler und die Promenade endlich fertig“, erinnert sich Reinhard Ebersbach.

Kein Geld mehr für die Feier

Das hätten die Gastronomen damals gerne in Kauf genommen, denn nachdem eine Illustrierte getitelt hatte „Der Bodensee stinkt“, stand es um den Tourismus nicht zum Besten. Der Ufersammler leitet seitdem die Abwässer ins Klärwerk. „Für die Feier hatten wir kein Geld mehr, das hatten wir alles verbaut.“ Also fragte der Bürgermeister bei den Vereinen an, ob sie etwas beisteuern könnten und das erste Promenadenfest wurde ein riesiger Erfolg.

Die Städtepartnerschaft mit Chantilly wurde 1987 besiegelt. | Bild: Sabine Busse

Die Einträge der Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern (1981) und der Borussia Dortmund (1982), die hier im Trainingslager waren, schenkt Ebersbach wenig Aufmerksamkeit. Etwas länger verweilt er bei den Narrentagen der Zünfte, die 1977 und 1992 in Überlingen stattfanden. Dann kommt die Städtepartnerschaft mit Chantilly. Angefangen habe alles mit einem Kontakt, den die Gymnasien in beiden Städten pflegten.

Bis zur offiziellen Besiegelung dauerte es noch etwas

Als Elternvertreter in den Gemeinderat der französischen Kleinstadt gewählt wurden, bekam er einen Brief mit dem Vorschlag, eine Städtepartnerschaft einzugehen. Zum 100. Jubiläum der dortigen Rennbahn sei dann eine Delegation nach Chantilly eingeladen worden. „Dort gab es 10 000 Einwohner und 10 000 Pferde.“ Bis zur offiziellen Besiegelung dauerte es noch etwas. „Wir waren drei Jahre verlobt und haben 1987 geheiratet“, erzählt Reinhard Ebersbach. Die Partnerschaft mit Bad Schandau wurde erst nach dem Mauerfall 1990 möglich.

Sportler, Politiker und Wirtschaftsvertreter

Neben erfolgreichen Sportlern und Wirtschaftspartnern der heimischen Industrie haben sich namhafte Politiker in das Goldene Buch eingetragen. Ministerpräsident Lothar Späth war beispielsweise 1983 da. Der Eintrag ist unterschrieben mit „Unterwegs mit dem Ferienhubschrauber der Zeitung Bild am Sonntag zu Gesprächen mit Kurgästen“. Späth trat 1991 von seinem Amt zurück, nachdem ihm Vorteilsnahme bei Ferienreisen vorgeworfen worden war.

Der Buchdeckel mit dem Wappen. | Bild: Sabine Busse

Der letzte Eintrag in der Amtszeit von Reinhard Ebersbach stammt aus dem Januar 1993, als Überlingen zur Großen Kreisstadt und er zum Oberbürgermeister wurde.