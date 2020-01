Überlingen vor 1 Stunde

Gewinner der Weihnachtsaktion von SÜDKURIER und Handel nehmen Preise für 13 000 Euro entgegen

Strahlende Gesichter gab es am Freitag in den Räumen des Winzervereins Meersburg: Die Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels, das der SÜDKURIER in Überlingen im Advent wieder zusammen mit dem Handel ausgerichtet hatte, konnten ihre Preise entgegennehmen.