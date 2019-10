von Karlheinz Fahlbusch

Rund 50 Aussteller haben auf einer zweitägigen Gesundheitsmesse am Wochenende im Kursaal ihre Angebote offeriert. Dazu gab es Vorträge zu medizinischen Themen wie Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Darmkrebs von Ärzten einheimischer Kliniken. Auch wer sich für alternative Heilmethoden interessierte, kam bei der zweitägigen Veranstaltung auf seine Kosten. Gedränge im Kursaal gab es nicht, wie der SÜDKURIER am Samstag beobachtete.

Meinung Irreführender Name für „Gesundheitsmesse“ von Stefan Hilser Das könnte Sie auch interessieren

VdK berät

Derzeit besonders aktuell sind die Themen Schlaf und Pflegebedürftigkeit. Hierzu konnte man moderne Technik zur Unterstützung eines guten Schlafs ausprobieren, oder sich vom Pflegestützpunkt des Bodenseekreises beraten lassen, was im Falle einer Pflegebedürftigkeit zu tun ist. Der VdK-Kreisverband hatte Informationsmaterial zu den Themen Pflege und Rente mit dabei und das Selbsthilfenetzwerk Bodensee war ebenso vertreten wie Anbieter zu den Themen Baubiologie. Dass es nicht immer die Schulmedizin sein müsse, das versuchten zahlreiche Heilpraktiker im Gespräch mit den Besuchern und mit Vortägen deutlich zu machen.

„Hier findet jeder etwas“

Warum besucht man eine solche Messe? Am Stand der Birkle-Klinik traf der SÜDKURIER Heidi Gommeringer aus Stockach. „Ich informiere mich gerne über alles, was zum Thema Gesundheit gehört“, machte sie deutlich. Das Angebot in Überlingen sei vielfältig und interessant. „Hier findet eigentlich jeder etwas, was ihn interessiert“, war sie überzeugt. Und schließlich müsse jeder für sich selbst schauen, was sinnvoll sei und was nicht.

Hilfe bei Rückenschmerzen gleich im Kursaal?

Sinnvoll schien es für Anton Heintzmann, sich in die Hände eines so genannten Vital- und Energycoachs zu begeben. „Mir ist es heute echt in den Rücken gefahren und da kann ich jetzt gleich mal ausprobieren, ob man mir hier helfen kann.“ Das Ergebnis ist nicht bekannt, aber sich auf die Schnelle beim Gesundheitstag heilen zu lassen, das war auch nicht das Ziel der Veranstaltung.

„Wichtig ist es, sich mit den Besuchern zu unterhalten und auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen“, stellten Gisela Widmann und Maria Frick von der Birkle-Klinik fest.