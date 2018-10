Landesdelegiertentreffen der Grünen Landesparteitag in Konstanz: Grüne feiern "ihre" Nobelpreisträgerin

Das Treffen am Bodensee am Wochenende zeigt eine Partei in Hochform: Gute Umfragen und ein zufriedener Ministerpräsident, der Nadia Murad hochleben lässt. Da störten die Buh-Rufe am Rande nur wenig. Ein Zwischenbericht.