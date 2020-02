Überlingen vor 3 Stunden

Gesellschafter geben Bürgersolaranlage auf dem Gymnasiumsdach ab: Warum die Stadt dafür „0 Euro“ bietet

Es war das erste Projekt mit erneuerbaren Energien in der Stadt, als am 13. Juni 2001 auf dem Gebäude des Gymnasiums ein Bürgersolardach in Betrieb ging und 225 Solarmodule Strom produzierten. Nun läuft die bisherige Einspeisevergütung nach 20 Jahren aus. Die Folge: Der Betrieb rechnet sich für die Gesellschafter nicht mehr.