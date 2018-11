Den ganzen Faust in 90 Minuten auf den Punkt gebracht, versehen mit über 100 Musiktiteln, das würde ein rasanter Abend werden. Bärbel Frei, die Chefin der Stadtbücherei sprachs und überließ die Bühne Bridge Markland. "Faust in the box – für die Generation Popmusik" hatte die Berliner Performance-Künstlerin ihrem Publikum versprochen. Dies war am Samstagabend zahlreich erschienen und im vollbesetzten Raum der Überlinger Stadtbücherei hatte sich ein bunt gemischtes Völkchen eingefunden. Dieses – das sei bereits verraten – hing von der ersten bis zur letzten Minute vollkommen gebannt an den Lippen der Künstlerin. Diese Lippen bewegten sich pantomimisch zum Vollplayback der eingespielten Texte, unter anderem von Thomas Nicolai, Comedian und Schauspieler, mit dem Markland seit vielen Jahren zusammenarbeitet.

Markland wechselte spielerisch zwischen den Rollen ihrer modernen Interpretation von Goehtes Faust.

Was also ging ab in der Stadtbücherei? Bridge Markland als Mephisto, dann wieder als Heinrich Faust, dann als Gretchen wechselte die Rollen des suchenden Wissenschaftlers, wunscherfüllenden Teufels und Fausts Liebschaft blitzschnell und mit ausdrucksstarker Mimik, die dem Publikum Staunen und besonders bei den schlüpfrigen Szenen herzliches Lachen entlockte. Gleichwohl ersparte Markland ihren Zuschauern nicht die Dramatik des 1790 erschienenen Stückes von Johann Wolfgang von Goethe.

100 Popsongs punktgenau zu Goethes Faust

Die Musik spielte die elementare Rolle, ob "Sympathie for the Devil" von den Rolling Stones, Marius Müller-Westernhagens "Sexy" oder Monty Pythons "Always look on the bride Side of Life", um nur drei Titel zu nennen. Bridge Markland ist es gelungen, jeden einzelnen der über 100 Songs punktgenau im richtigen Kontext zu Goethes Faust zu platzieren. Wie die Performerin im Anschluss an die Vorstellung erklärte, habe sie zwei Jahre an diesem sehr vielschichtigen Stück gearbeitet, bis es dann im Jahr 2006 Bühnenreife erlangte. "Ich bin aber mit der Zeit schneller geworden, für mein 'Ratten in the box' von Hauptmann habe ich dann vergleichsweise nur noch neun Monate gebraucht", erklärte die Performerin.

Die Berliner Performerin Bridge Markland begeisterte in der Überlinger Stadtbücherei ihr Publikum mit Goethes Faust, Rollentausch, Handpuppen und viel Musik.(Bild: Stef Manzini)

Das Equipment für die Show, die allen Anwesenden einen großartigen Abend beschert hatte, passt übrigens in einen Rollkoffer der Größe XL, sagte die Künstlerin, die sich im Anschluss an ihre Show sehr viel Zeit für die vielen Fragen ihrer Gäste nahm. Paul Burkhard, ein 32-jähriger Überlinger, war beim Lesen des SÜDKURIER auf die Vorstellung aufmerksam geworden und kam in Begleitung seiner Freundin Paula. "Die Hingabe der Künstlerin beeindruckt mich stark", sagte Paul Burkhard. Er hatte wie so manche der Anwesenden erstmal gar keine Vorstellung von dem, "was hier passieren würde" und applaudierte zum Ende der Show begeistert minutenlang. Mit wenigen aber ausdrucksstarken Stilmitteln, vor allem ihrer Handpuppen lieferte Bridge Markland dem Überlinger Publikum die versprochene "Ein-Frau-Plus-Puppen-Voll-Playback-Show" ab.

Bärbel Frei wollte die Berlinerin unbedingt nach Überlingen holen

Bärbel Frei hatte die Berliner Künstlerin bei den Faust-Wochen in München entdeckt. "Ich war mir gleich sicher, die muss nach Überlingen kommen, so sehr hat mir das Programm gefallen", erklärte Frei. Das Publikum des Abends gab der Leiterin der Stadtbücherei absolut recht und belohnte Bridge Markland mit minutenlangen Standing Ovations. Dies gefiel der sehr ihren Zuschauern zugewandten Großstädterin sichtlich. Markland nannte die Überlinger ein "Gourmet-Publikum", welches wirklich auf kleinste Nuancen achtete. Auf den Punkt brachte es nach der Show auch die begeisterte Hödingerin Inge Körber: "Diese Künstlerin hat die Klaviatur des kreativen Ausdrucks voll ausgespielt."

Die Künstlerin Bridge Markland wurde 1961 in West-Berlin geboren. Tanz, Theater, Performance, Verwandlungskunst, Schauspiel, Schriftstellerin, Kunst, Fotomodell- die Liste ihrer Kreativität ist lang. Zwischen 1991 bis 1996 hielt sich die Gender-Künstlerin mehrfach in New York auf um dort Tanz-Performance zu studieren. Markland überschreitet die Grenzen der Geschlechterrollen seit den 1990-er Jahren und gilt in dieser Szene als Vorreiterin. Ihre aktuellen Tour Daten finden sich unter: www.bridge-markland.com

"Das Überlinger Publikum war sensationell" Bridge Markland überschreitet seit den 1990er-Jahren die Grenzen der Geschlechterrollen und gilt in dieser Szene als Vorreiterin: Benutzt Sie als Genderkünstlerin das vor kurzem für den deutschen Duden abgelehnte Gendersternchen? Nein, ich finde das alles ganz furchtbar. Warum sollten man das tun, ich bezeichne mich als Queer und bin gegen immer neue Wortschöpfungen, die mich nur verwirren. Von den Berliner Hinterhöfen in den 1990ern in die Stadtbücherei nach Überlingen, bei Bridge Markland hat sich viel verändert? (Lacht) Immer noch bespiele ich kleine Bühnen, da ich den unmittelbaren Kontakt zum Publikum für meine Show brauche. Ich bin sehr gerne hier. Das Überlinger Publikum war doch sensationell. Ihr „Faust in the Box“ wäre doch ideal für Schulen? „Wenn die Schüler mindestens 13 Jahre alt sind und ich die gerade genannten Bedingungen, direkten Kontakt zum Publikum habe, komme ich gerne auch an Schulen. Fragen: Stef Manzini

