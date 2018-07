Vor elf Jahren, 2007, übernahm der private Klinikkonzern Helios das ehemals städtische Krankenhaus Überlingen. In diesen elf Jahren gab es im Durchschnitt alle zwei Jahre einen neuen Geschäftsführer. Nun, Mitte Juli, verlässt Sven Axt das Krankenhaus in Überlingen und wechselt an einen anderen Standort innerhalb des Helios-Konzerns. Wie Helios betont, wechsle Axt auf eigenen Wunsch und aus privaten Gründen. Er wolle wieder näher bei seiner Familie leben. Die Klinikgeschäftsführung werde interimsweise von Regionalgeschäftsführer Marcus Sommer übernommen.

Ramona Engel, 2007-2010 und 2012/13 Geschäftsführerin | Bild: Helios

Klinikgeschäftsführer in Überlingen seit Übernahme 2007 waren: Ramona Engel (geb. Teuber) von 2007 bis 2010; Dr. Johannes Danckert von 2010 bis 2012; erneut Ramona Engel (2012 bis 2013); Sabine Schwörer von 2013 bis 2017 und Sven Axt von 2017 bis 2018. Seit 2010, als das Spital noch in städtischer Hand war, war Ernst Widenhorn als Geschäftsführer eingesetzt gewesen. Er hatte sich nach der Übergabe des Hauses an den privaten Träger aus der Geschäftsführung zurückgezogen, aus eigener Entscheidung heraus, wie es damals hieß.

Johannes Danckert, Geschäftsführer 2010 bis 2012 | Bild: Martin Baur

"Unterschiedliche Gründe für den Wechsel"

Auf Nachfrage, ob der häufige Wechsel einen besonderen Grund habe, teilte die Pressestelle von Helios mit, dass mit Ramona Engel und Sabine Schwörer zwei Geschäftsführerinnen jeweils rund vier Jahre am Standort Überlingen geblieben seien. Bei Engel sei die Unterbrechung bedingt durch ihre Elternzeit gewesen. Wörtlich heißt es in einer Presseerklärung: "Insgesamt kann man sagen, dass die Klinikgeschäftsführer aus ganz unterschiedlichen Gründen die Klinik verlassen haben: mehr Heimatnähe, ein kürzerer Arbeitsweg oder ein Schritt nach oben auf der Karriereleiter. Da Helios ein Verbund aus über 80 Kliniken deutschlandweit ist, ergeben sich viele berufliche Entwicklungschancen."

Ramona Engel, 2007-2010 und 2012/13 Geschäftsführerin | Bild: Helios

Aufgaben eines Klinikgeschäftsführers seien, sich um alle wirtschaftlichen und strukturellen Belange der Klinik zu kümmern. Er behalte das Krankenhaus als Ganzes im Auge und arbeite eng mit der Pflegedirektion und der Ärztlichen Direktion zusammen. Gerade bei jüngeren Geschäftsführern sei die Wechselbereitschaft größer, weil für eine Veränderung kein Arbeitgeberwechsel notwendig ist.

Sabine Schwörer, 2013 bis 2017 Geschäftsführerin | Bild: Helios

Die Pressestelle betonte, dass das Leitungsteam des Überlinger Spitals "in vielen Bereichen über Jahre sehr stabil" gewesen sei. Dr. Christoph Miltenberger, Ärztlicher Direktor, sei seit fünf Jahren in seiner Funktion und auch Daniela Klesel sei seit vier Jahren Pflegedirektorin.

Sven Axt, seit 2017 Geschäftsführer. Er wechselt Mitte Juli an einen anderen Helios-Standort. | Bild: Helios

Die Voraussetzungen für die Stelle des Klinikgeschäftsführers bei Helios sei unter anderem ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlicher, juristischer oder medizinischer Ausrichtung sowie mehrjährige Berufserfahrung im Klinikmanagement.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein