Gericht spricht verwirrte Frau nach Bedrohung von Schülern wegen möglicher Schuldunfähigkeit frei

Freispruch, aber dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie: Das Landgericht Konstanz hat eine 58-jährige Frau freigesprochen, die im März 2018 vier Schüler auf dem Gelände der Wiestorschule in Überlingen mit einem Messer bedroht hatte. Laut eines psychiatrischen Gutachtens ist nicht auszuschließen, dass die Frau das Unrecht ihres Tuns nicht einsehen konnte. Das Gericht ordnete aber an, dass die Frau zeitlich unbefristet in der Psychiatrie untergebracht wird. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.