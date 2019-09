von Erwin Niederer

Der gemeinsame Auftritt von Ina Maria Schindele und ihrem Mann Peter Kapitza in der Galerie Gunzoburg fand bei der Vernissage am vergangenen Sonntag ein großes Echo. Den Farbradierungen ihres Mannes stellt Ina Maria Schindele ihre Terrakotten gegenüber, fast lebensgroße, realistisch gearbeitete Figuren.

Ausdrucksstarke Gestik

So unterschiedlich in Technik und Ausdruck das Künstlerehepaar auch vorgeht, gemeinsam ist ihnen ein aufmerksamer und sensibler Blick auf den Menschen, seinen Umgang mit der Natur und sich selbst. Mit ihren Figuren erschafft Ina Maria Schindele ein „lebendiges“ Gegenüber, das sich nicht scheut, in Gestik und Gesichtsausdruck Gefühlsregungen zu zeigen, in sich hineinsinnend, Bedrängung, vor Verzweiflung aufschreiend, die Hände zum Himmel gestreckt, unbequeme Konfrontationen mit sich selbst, Spiegel für den Betrachter.

Aufwendige Farbradierungen

Auch in den Farbradierungen von Peter Kapitza findet sich beständig diese Auseinandersetzung mit den Polaritäten im Leben, Werden und Vergehen, Alt und Neu, Natur und Technik, Architektur, Landschaft, Idylle und Chaos. Peter Kapitza ist wohl einer der wenigen Künstler, die die aufwendige Technik der Farbradierung, eine klassische Tiefdrucktechnik, noch in Perfektion beherrschen. Dabei wird das Motiv zuerst in Form einer linearen Zeichnung mittels einer Stahlnadel entweder direkt oder über Ätzen in eine Kupferplatte geritzt. Flächenätzungen ergeben zusätzlich Struktur- und Farbebenen. Mehrere, passgenaue Druckplatten ergeben mit unterschiedlichen Farben eingewalzt und übereinander gedruckt dann fein strukturierte und vielschichtige Bilder.

Überraschende Effekte

Als virtuoser Zeichner setzt Kapitza mit sicherem Strich Umrisse, Konturen und Strukturelemente, sensibel aufeinander abgestimmt. Der handwerkliche Prozess und schließlich der Druckvorgang über eine mechanische Hochdruckwalze lassen aber immer noch Spielraum für überraschende Effekte. Die Ausstellung läuft noch bis zum 29. September und ist geöffnet von Dienstag bis Freitag, jeweils von 14 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 13 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr.