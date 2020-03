Für die Bebauung des hinteren Telekom-Areals, das offiziell unter dem Namen „Wohnquartier Franz-Sales-Wocheler-Weg“ firmiert, erteilte nach der Empfehlung des Ausschusses nun auch der Gemeinderat einstimmig grünes Licht und beschloss die Aufstellung des Bebauungsplans.

Mit großer Mehrheit stimmte das Gremium auch dem städtebaulichen Vertrag zu, der die Kostenübernahme der Planung durch den Investor und die beschlossene Sozialquote mit einem Belegungsrecht für 20 Prozent der Wohnungen festlegt.

Der Gemeinderat beschloss die Bebauung des Telekom-Areals einstimmig. | Bild: Hanspeter Walter

Erstmals diskutiert worden war das Vorhaben im November 2018, als der Gemeinderat eine visionäre Umbauung des Telekomturms abgelehnt hatte. Auch die jetzt vorgesehenen Mehrfamilienhäuser waren von Anwohnern in Frage gestellt worden, unter anderem mit Blick auf die Parkplatzsituation.

40 Parkplätze für Autos und 66 Fahrradstellplätze entstehen

Die Anforderungen seien erfüllt und das Angebot mit 40 Tiefgaragenplätzen und 66 Fahrradplätzen für 33 Wohnungen „sehr ambitioniert“, wie Stadtplaner Thomas Kölschbach formulierte. Auch werde man gegenüber dem Vorhabenträger noch einmal die Überdeckung der Tiefgarage mit mehr als 60 Zentimetern anregen, um eine sinnvolle Begrünung zu ermöglichen.

Stadt hat Belegungsrecht für sieben von 33 entstehenden Wohnungen

Die Sozialquote im städtebaulichen Vertrag orientiere sich an dem aktuellen Projekt der Baugenossenschaft Überlingen (BGÜ) an der Anna-Zentgraf-Straße. Dort habe die Stadt ein Belegungsrecht für 30 Wohnungen zur Bedingung gemacht, was bei insgesamt 170 Wohnungen etwa 17 Prozent ausmacht. Für das Wohnquartier auf dem ehemaligen Telekom-Areal sei diese Quote auf 20 Prozent aufgerundet worden.

Sozialquote: Miete muss zehn Prozent unter Vergleichsmiete liegen

Bei einer Befristung der Sozialbindung auf 20 Jahre müsse die Miete zehn Prozent unter der Vergleichsmiete im aktuellen Mietspiegel liegen, erläuterte Kölschbach die Modalitäten. Im Hinblick auf das Überlinger Wohnbaumodell könne man die Kriterien für Neubauvorhaben modifizieren, räumte Oberbürgermeister Jan Zeitler nach einigen Änderungswünschen aus der Ratsrunde für Quote und Bindungsfrist ein. Die Zufriedenheit über die erreichten Zugeständnisse überwog im Gremium.