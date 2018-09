Es war eine kurze Sitzung des Owinger Gemeinderats, der in dieser Woche erstmals nach der Sommerpause tagte. In etwas mehr als einer Stunde endete der öffentliche Teil für die Zuhörer im Bürgersaal des Rathauses – bei 23 Punkten auf der Tagesordnung. Der Großteil der Themen handelte von Bauanträgen und Befreiungen von Bebauungsplänen, die von den Owinger Bürgervertretern – bis auf eine Ausnahme – allesamt einstimmig abgesegnet wurden.

Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1984

Für Gemeinderätin Daniela Mayer stellte sich vor dem "Befreiungsmarathon", wie Bürgermeister Henrik Wengert die Tagesordnung nannte, folgende Frage: "Mit Blick auf die Tagesordnung frage ich mich, warum wir so viele Befreiungen besprechen müssen?" Ein Punkt exemplarisch für ihre Frage: Bei der Sanierung eines Gebäudes im Kapellenweg in Owingen sollen anthrazitfarbene Ziegel für das Dach verwendet werden.

Der dort gültige Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1984 – schwarze und anthrazitfarbene Dachziegel sind dort nicht erwünscht. In der Sitzungsvorlage heißt es, dass diese Vorschrift nicht mehr zeitgemäß sei. Und auch aus städtebaulicher Sicht gebe es keine Bedenken. So folgte die einstimmige Zusage des Gemeinderats für den Bauherren, der die Farbe somit verwenden darf.

Können die Vorschriften großzügiger gestaltet werden?

Es ist nur ein Beispiel, sicher den alten Vorschriften des Bebauungsplans geschuldet, doch zeigt, worauf die Frage von Daniela Mayer abzielen könnte. Gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, Bebauungspläne großzügiger zu gestalten? Dadurch gäbe es mehr Möglichkeiten in der Planung von Gebäuden, die dann nicht zur Befreiung auf dem Tisch des Rates landeten. Für Bürgermeister Wengert ist das keine Option: "Wir öffnen den Bauherren damit Tür und Tor. Am Schluss entscheidet sowieso das Baurechtsamt Überlingen, ob die Befreiungen zulässig sind."

"Außerdem wissen sie, dass die Verwaltung gründlich vorgeht."

Bei einem Baugesuch werde mit Bauherr und Architekt gründlich besprochen, was bei einem Gebäude möglich sei – und was eben nicht. Einen Bauausschuss, der vorab über ein Vorhaben berät, gibt es in Owingen nicht. Den Räten liegen bei den Sitzungen alle Informationen eines Bauvorhabens vor, so der Bürgermeister: "Außerdem wissen sie, dass die Verwaltung gründlich vorgeht. Es gibt genügend Leute im Rat, die sich im Baugeschäft auskennen. Ansonsten besteht immer die Möglichkeit nachzufragen."

