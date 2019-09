von Antonia Kitt

Mit Bravo-Rufen und einer Zugabe endete die Matinee des Internationalen Konzertrings der Stadt Überlingen am Sonntag mit dem Lux Klaviertrio im voll besetzten Kursaal. Die jungen, aus Südkorea stammenden Künstler musizierten sich mit ihrer brillanten Virtuosität und Spielfreude in die Herzen des Publikums.

Perfekte Feinabstimmung

Eunyoo An (Klavier), Jae Hyeong Lee (Violine) und Hoon Sun Chae (Cello) begeisterten nicht nur mit ihrem großen Können, sondern auch mit ihrem außerordentlich nuancierten Zusammenspiel. Immer wieder suchten sie den Blickkontakt und neigten sich einander im Spiel zu. So gelangen ihnen in Joseph Haydns Klaviertrio Nr. 45 in Es-Dur ein jugendlich frisches Poco Allegretto, ein empfindsames Andantino ed innocentemente und ein mitreißendes Finale: Allemande, Presto assai. Ebenso meisterlich in Ausdruck und Gestaltung interpretierte das Trio Mozarts Klaviertrio B-Dur mit den Sätzen Allegro, Larghetto und Allegretto. Perfekt in der Feinabstimmung sowie im Aufbau der Spannungsbögen gestalteten sie den musikalischen Dialog ihrer Instrumente.

Unfreiwillige Lichteffekte

Einziger Störfaktor: Die flackernden Bühnenscheinwerfer, die im Publikum für Irritation sorgten. Nach der Pause entschuldigte sich Mitorganisator Georg Mais für diese unfreiwilligen „Discoeffekte“. Ein Wackelkontakt am Mischpult sei die Ursache, so Mais. Glücklicherweise blieb die Beleuchtung im folgenden zweiten Teil der Matinee stabil, denn das Programm bot nun mit Friedrich Smetanas Klaviertrio g-moll eine selten zu hörende kammermusikalische Rarität der Romantik. Smetana verarbeitete darin den Schmerz um den plötzlichen Tod seiner vierjährigen Tochter Friederike. So gleicht das dem Andenken an Friederike gewidmete Werk einem großen emotionalen Aufschrei und bringt in expressiver Weise Trauer, Wut und Schmerz zum Ausdruck. Dagegen setzt Smetana immer wieder liedhafte Cantabile-Passagen der Violine und des Cello. Sie scheinen die schönen Erinnerungen an die geliebte Tochter musikalisch darzustellen. Diese starken Kontraste und widerstreitenden Emotionen machen den Reiz der Komposition aus. Das bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnete Lux Klaviertrio wusste diese Expressivität auf höchstem Niveau in Klänge umzusetzen, die die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer berührten.

Bläserharmonie Stuttgart kommt

Die nächste Matinee des Internationalen Konzertrings der Stadt bringt am 20. Oktober die Bläserharmonie Stuttgart mit Werken von Mozart und Dvorak auf die Kursaalbühne.