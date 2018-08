von SK

Die Polizei sucht einen unbekannten Täter, der am vergangenen Donnerstagvormittag, zwischen 8 und 12 Uhr, auf einer Pferdekoppel in der "Alte Dorfstraße" in Lippertsreute gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat. Wie ein Tierarzt bei seiner Untersuchung einer Pferdestute feststellte, war diese vermutlich mit einem stumpfen Gegenstand im Genitalbereich verletzt worden. Das Tier hatte sich im fraglichen Zeitraum zusammen mit weiteren Pferden auf der Koppel aufgehalten, schreibt die Polizei.

Personen, die an diesem Donnerstagvormittag Verdächtiges bei der Pferdekoppel beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen: Telefon 07551/8040.

Der Fall erinnert an Taten aus den Jahren 2015 und 2016, als ein unbekannter Täter ebenfalls im August mehrere Pferde absichtlich verletzt hatte.

