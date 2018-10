Überlingen – Alle Welt diskutiert derzeit über die Digitalisierung der Schulen. Die große Koalition will das Grundgesetz ändern, damit der Bund den Schulen jenseits der Länderhoheit finanzielle Mittel zur Verfügung stellen darf. Vor diesem Hintergrund mag es anachronistisch erscheinen, wenn die Waldorfschule jetzt 3 Millionen Euro in ein neues Unterrichtsgebäude investiert, das dem Handwerk, der Bewegung und der Kunst zur Verfügung steht.

Architekt Ralf Zander

Wer glaubt, dass die Waldorfschule ihre Bauwerke aus dem Ärmel schüttelt, der irrt. Allein an dem neuen Gebäude wird im Baukreis seit 2009 getüftelt, das vom Konstanzer Architekten Ralf Zander zum berechneten Preis realisiert wurde. „Mit dem Akkuschrauber haben wir eben noch die Hilfsgeländer an den Treppen angebracht“, betonte Geschäftsführer Raymund Feger zu Beginn des Festakts, der von der Schulband begleitet wurde. Die Entwicklung des Baus verglich Feger als passionierter Segler mit den Visionen des legendären schottischen Konstrukteurs William Fife, dessen Yachten nach mehr als hundert Jahren noch Schmuckstücke sind. „Planen konnte er, bauen konnte er nicht. Deshalb hat er sich gute Handwerker gesucht.“

Vision der Waldorfschulgründer

So hätten auch die Gründer der Waldorfschule 1972 Mitstreiter für ihre Vision gesucht und inzwischen 46 Jahre lang an einem „stabilen Tau geflochten, das bis heute hält". Viele Menschen hätten ihre Ideen eingebracht und so ein echtes Gemeinschaftswerk entwickelt.

Was charakterisiert die Schule aus eigener Sicht? „Wir sehen den Menschen ganzheitlich“, sagt Martin Beyersdorfer. Es gehe nicht nur um Intellekt und Kopfarbeit, eine wichtige Rolle spielten die handwerklichen Fertigkeiten, die Bewegung und das künstlerisch-kreative Gestalten. Gerade dies komme in der Bildung und in der Gesellschaft immer häufiger zu kurz. Als wichtige Körperarbeit gilt die Eurhythmie. „Natürlich nutzen wir auch die digitalen Medien“, betonte Beyersdorfer. Allerdings seien sie viel weniger dominant und weniger wichtig.

Von Hirnforschern bestätigt

„Dabei sind wir auf einer Linie mit den Hirnforschern, die den Verlust an manuellen, an kreativen Tätigkeiten beklagen“, erklärt der Handwerkslehrer. Sie stünden in enger Wechselwirkung mit den intellektuellen Leistungen. Unmittelbar einleuchtend erscheint dies, wenn man im Raum für plastisches Gestalten die platonischen Körper im Regal sieht: Einen Tetraeder mit seinen vier gleichen Flächen, den Würfel, das Oktagon, das Ikosaeder und das Pentagondodekaeder, der von zwölf regelmäßigen Fünfecken begrenzt wird. Abgesehen davon, wie schwierig es ist, diese Körper aus Ton exakt zu formen: Wer es einmal mit eigenen Händen gemacht hat, der weiß auch, wovon die Geometrie handelt.

Plastisches Gestalten mit Ton verbindet Kopf und Hand, sagt Martin Beyersdorfer. Ob natürliche Figuren oder geometrische Körper, die Arbeit schult das Auge und den Verstand. | Bild: Hanspeter Walter

Ein anderes Beispiel dessen, was in dem neuen Gebäude geschieht, hatte Martin Beyersdorffer in seiner Ansprache mit einem simpel wirkenden Holzlöffel demonstriert, den die Schüler von Hand anfertigen. Es genüge nicht, dass der Löffel funktional und praktisch sei, er solle dazu hin auch noch schön sein. Hier, aber auch beim plastischen Arbeiten mit Ton, nehme nicht nur eine Idee Gestalt an. „Die Schüler erwerben hier die Fähigkeit zu einem eigenen ästhetischen Urteil", betont Beyersdorfer. Zu diesem kommt auch der Besucher im positiven Sinne in der Wohlfühlatmosphäre des neuen Gebäudes.

Als analoges Bollwerk gegen die digitale Dominanz wollen nicht einmal die Verantwortlichen der Schule den neuen Gebäudekomplex bezeichnen. Doch einen neuen analogen Akzent setzt das neue Gebäude allemal, das jetzt offiziell eingeweiht wurde.

Der Waldorf Campus Organisch wie die Architektur ist auch der Campus der Waldorfschule in Rengoldshausen sukzessive gewachsen. Selbst das Hauptgebäude entstand erst einige Jahre nach der Gründung der Schule im Jahr 1972 in einfachen Holzbaracken. Mittlerweile gehören die Sporthalle, die Kaspar Hauser Schule und seit 2014 auch der neue Kindergarten zu dem facettenreichen Ensemble. Mit dem gelungenen Neubau für Handwerk, Bewegung und Kunst schließt sich der Kreis inhaltlich und baulich. An einer Stelle, an der früher noch Autoverkehr floss.

