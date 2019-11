von Lothar Fritz

Das Schlusskonzert der diesjährigen Konzertreihe war mit dem international renommierten „Jess-Trio-Wien“ der Kropfischt-Geschwister Elisabeth (Violine), Johannes (Klavier) und Stefan (Violoncello) angekündigt worden. In seiner Begrüßung gab der Organisator der Konzerte Ulrich Köberle bekannt, dass Elisabeth wegen Krankheit ausfällt, doch als Ersatz Marie Kropfischt, die 22-jährige Tochter von Stefan Kropfischt, einspringt.

Kammermusik auf höchstem Niveau

Sie war eine hervorragende Wahl, denn sie gilt in Wien als eine kommende Star-Geigerin. Das Wiener Trio ist ein Ensemble, das seit vielen Jahren Kammermusik auf höchstem Niveau bietet und nationale und internationale Erfolge feiert. Für das Programm in Überlingen hatte das Trio Kompositionen der Klassiker Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt und Franz Schubert ausgewählt. Mozarts Klaviertrio B-Dur KV 502 in drei Sätzen begann im Allegro leicht und beschwingt, hatte im Larghetto sehr gefühlvolle, aber auch dramatische Passagen und steigerte sich im Allegretto zu großem Tempo mit rasend schnellen Läufen über die Klaviertasten. Die hell strahlende Violine im Kontrast zu den dunklen Tönen des Violoncello wirkte geradezu explodierend und löste die ersten Bravo-Rufe aus.

Das Klaviertrio in E-Dur von Franz Liszt übertrumpfte Mozarts Melodien mit noch kräftigeren Tönen und einer breiten Klangfülle in den Sätzen Rhapsodie Hongroise IX und Phester Carneval. Tempo und Lautstärke steigerten sich zu einem weiteren Höhepunkt. Ganz anders dagegen das Klaviertrio B-Dur, op. 99 von Franz Schubert, in dessen vier Sätzen sanfte und leidende Klangfarben zu Beginn vorherrschten und die Gemütszustände des früh verstorbenen Komponisten reflektieren.

Kirche St. Jodok ideal für Konzerte

Jedes Ensemble-Mitglied brachte seine spezifische Stärke in ein fesselndes Konzert ein. Hoch konzentriert Marie Kropfischt, ausdrucksstark in Mimik und Körperhaltung Stefan Kropfischt und sicheren Rückhalt vom Klavier gebend Johannes Kropfischt, der auf Nachfrage die Akustik in der Kirche St. Jodok als „ideal für Kammermusik“ fand. Auch bei der Idee der Konzertreihe habe Ulrich Köberle eine glückliche Hand bewiesen. Köberle war mit der Bilanz 2019 sehr zufrieden, da sie die bisher beste Besucherzahl brachte.