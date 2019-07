Rund um Hänselebrunnen und Jodokkapelle geht es am Wochenende wieder rund: Die Stadtkapelle richtet von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juli, ihr Gassenfest aus – und das bereits zum 50. Mal. Blumengeschmückte Fachwerkhäuser und bunte Lichterketten schaffen wie gewohnt die passende Atmosphäre für das Fest.

Anfänge auf der Obstwiese bei Aufkirch

Es ist aus einem Gartenfest auf einer Obstwiese bei Aufkirch hervorgegangen und hat sich längst zu einem Besuchermagneten entwickelt: Bei Einheimischen und Gästen ist es gleichermaßen beliebt. Die Mitglieder der Stadtkapelle Überlingen sowie von deren Förderverein werden alle drei Tage im Einsatz sein, um die Gäste zu bewirten.

Die Mitglieder des Fördervereins der Stadtkapelle Überlingen kümmern sich um die Bewirtung der Besucher. | Bild: Holger Kleinstück

Heinrich Stumpp: Kurbähnle brachte Gäste zum Festplatz

Einer, der sich an die Anfänge des Festes erinnert, ist Heinrich Stumpp aus Überlingen. Ende der 1960er Jahre habe man auf einer Obstwiese unterhalb von Aufkirch gefestet, dort, wo heute Reben stehen. „Dort haben wir unser Podium aufgebaut. Es war sehr umständlich, aber es war einfach toll dort oben“, sagt der 81-Jährige.

Er erinnert an das damals noch fahrende Kurbähnle, bestehend aus einem umgebauten VW Käfer und zwei Anhängern, das seinerzeit als „allgemeines Personentransportmittel“ die meisten Besucher zum Festplatz gebracht habe, weil der Weg von der Stadt doch recht weit weg gewesen sei. „Und dann haben wir dort oben Samstag und Sonntag schön gefeiert. Es war ein schönes Fest im Garten mit herrlicher Aussicht.“

Auch eine Nachtwache war nötig

Eine Nachtwache, die Stumpp auch einmal mitgemacht hat, sei damals erforderlich gewesen. „Es musste ja immer jemand dort oben sein.“ Etwa vier bis fünf Mal habe man dort unter Leitung von Stadtkapellmeister Hubert Krämer selbst musiziert und gefeiert. Als dann der Städtische Musikdirektor Rudolf Siebold den Dirigentenstab übernommen habe, sei das Fest in das Dorf verlegt worden, wo es auch heute noch stattfindet. „Es war dann dort unten schon besser, wegen der Lage“, erzählt Stumpp, der heute noch in der Rentnerkapelle spielt.

Fassanstich am Freitag um 19 Uhr

Der Startschuss für das 50. Gassenfestes fällt am heutigen Freitag um 19 Uhr mit dem Fassanstich zum Jubiläum. Eine Stunde später will die Live-Band XXCult aus Südbaden wie in den zurückliegenden für Tanz, Party und Unterhaltung sorgen. Die Lust auf handgemachte Rockmusik und die Sehnsucht nach der Bühne war 1998 die Triebfeder zur Gründung der Band. Musikalisch bietet die Gruppe einen Querschnitt durch die vergangenen 30 Jahre: von den Blues Brothers und Tina Turner bis zu Robbie Williams und Alanis Morissette.

Am morgigen Samstag geht es um 19 Uhr weiter; ab 20 Uhr spielen die Shadoogies, auch bekannt durch ihre Auftritte zum Abschluss des Promenadenfestes, Rock ‚n‘ Roll und Beat aus den 1960er und 1970erJahren sowie eigenen Songs.

Jubiläumspin erhältlich

Der Eintritt auf den Festplatz kostet am Freitag- und Samstagabend je 3 Euro. Zusätzlich gibt es einen Jubiläumspin. „Der Pin inklusive einmaligem Eintritt am Freitag oder am Samstag kostet 5 Euro. Den Pin allein gibt es für 3 Euro“, erklärt Uli Bäumler, Vorsitzender der Stadtkapelle.

Den Abschluss des dreitägigen Fests bildet am Sonntag, 7. Juli, ein Frühschoppenkonzert, das um 10.30 Uhr beginnt. Es spielt die Stadtkapelle Bad Buchau, die 1838 als Blechmusik Buchau am Federsee gegründet wurde.