Überlingen – Mit einem Fassanstich zum 50. Festjubiläum beginnt am morgigen Freitag, 5. Juli, das Gassenfest der Stadtkapelle Überlingen. Drei Tage geht es ab dann rund um den Hänselebrunnen im „Dorf“ hoch her. Wer einmal Gast bei diesem Fest war, weiß, wie schön und gemütlich es ist, zwischen bunten Lichterketten und blumengeschmückten Fachwerkhäusern zu sitzen, und im Kreise von Bekannten und Freunden die Seele baumeln zu lassen. Aus einem Gartenfest auf einer Obstwiese bei Aufkirch hervorgegangen hat sich das Fest längst zu einem Besuchermagneten entwickelt und ist insbesondere bei Einheimischen beliebt. Der Aufbau beginnt heute mit dem Aufhängen der Lichterketten; am morgigen Freitagvormittag werden die Stände und das Tanzpodium aufgebaut. Zum 50. Jubiläum gibt es einen Pin für fünf Euro. Mit diesem ist der Eintritt auf das Gassenfest an allen Festtagen frei, ansonsten beträgt der Eintritt am Freitag und Samstag je drei Euro.

Ab 20 Uhr sorgt morgen die Rock- und Partyband „XX Cult“ aus Waldkirch für Tanz, Party und Unterhaltung. Die Musik der sechs Bandmitglieder ist ein Spiegelbild der Epochen der Popmusik – angefangen von den 1960-er Jahren bis heute. Sechs Musiker mit einem Altersunterschied von vier Jahrzehnten haben in der ultimativen Spaß(cover)band zu einer gemeinsamen Musikrichtung zusammengefunden. Festbeginn am Samstag, 6. Juli, ist um 19 Uhr. Eine Stunde später spielen die „Shadoogies“. Die fünf Musiker bieten in erster Linie Rock’n’Roll und Beat Musik der 1960er- und 1970er-Jahre sowie eigene Songs. Zum Abschluss des dreitägigen Festes findet am Sonntag, 7. Juli, ab 10.30 Uhr ein Frühschoppenkonzert mit der Stadtkapelle Bad Buchau statt, bei dessen Musik im Schatten zwischen den alten Häusern mit Blick auf den Münsterturm immer wieder Gemütlichkeit aufkommt. Der Eintritt ist frei.

Damit das Fest reibungslos über die Bühne geht, sind über 100 Mitglieder der Stadtkapelle und ihres Fördervereins im Einsatz. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Bratwurst, Currywurst, Pommes, Steak, Bauernschinken, Salatteller und am Sonntag gibt es noch zusätzlich Grillbraten – und natürlich Kaffee und Kuchen. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit – und danach sieht in der Tat aus –, werden wieder zahlreiche Einheimische und Urlaubsgäste zur Aufkircher Straße strömen, um beim 50. Gassenfest ein paar gemütliche Stunden miteinander zu verbringen.

Anlässlich des Festes wird die Aufkircher Straße zwischen dem Aufkircher Tor und der Einmündung zur Straße Gunzoweg zu folgenden Zeiten gesperrt: Donnerstag, 17.30 Uhr bis etwa 22 Uhr, Freitag 7.30 Uhr bis Sonntag 18 Uhr durchgehend sowie am Montag, 8. Juli, von 19 bis etwa 21 Uhr. Anwohner können wie in den vergangenen Jahren außerhalb der Festzeiten ihre Grundstücke anfahren. Aufgrund des Festes kann die Stadtbus-Linie 4 am Freitag und Samstag jeweils von 18 Uhr bis Betriebsschluss sowie am 7. Juli ganztägig die Haltestellen „Bodanweg“ und „Aufkircher Straße“ nicht bedienen. Als Ersatz für die Haltestelle „Aufkircher Straße“ dient die Haltestelle „Friedhof“. Fahrgästen der Haltestelle „Bodanweg“ wird empfohlen, auf die Haltestelle „Uhlandstraße“ der Linie 14 auszuweichen.