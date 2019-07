Überlingen-Nesselwangen – Wohl fast jeder sucht bei den derzeitigen tropischen Temperaturen Schatten auf, beispielsweise unter alten großen Bäumen. Von diesen verfügt die Festwiese in Nesselwangen gleich über mehrere. Und der Schatten der Bäume scheint auch notwendig, sind doch sommerliche Temperaturen während des Gartenfestes vom heutigen Samstag, 27. Juli, bis Montag, 29. Juli, vorausgesagt. Allerdings soll es mit knapp 25 Grad längst nicht mehr so heiß werden wie in den zurückliegenden Tagen. Veranstalter des gemütlichen Festes sind Musikverein und die Freiwillige Feuerwehr Nesselwangen.

Nicht nur die Umgebung unter den Bäumen zeichnet das Fest aus, sondern auch der prompte Service. Insbesondere das Mittagessen am Sonntag, bei dem es Schweinehals mit Salat gibt, haben in den zurückliegenden Jahren zu dem guten Ruf des Gartenfestes beigetragen. Auch die musikalische Seite kommt nicht zu kurz. Am heutigen Samstag sorgt das „Sterntaler-Duo“ ab 20 Uhr für Tanz und Unterhaltung. Die Musikrichtung der beiden erstreckt sich von Volks- und Stimmungsmusik, Schlager, gepflegter Tanzmusik und Oldies hin bis zu den aktuellen Hits. Während dessen können sich die Gäste nicht nur an den vielen Tischen unterhalten, sondern zu später Stunde ist der Aufenthalt in der Bar auch sehr beliebt.

Den Frühschoppen am Sonntagmorgen ab 11.30 Uhr übernimmt der Musikverein Illmensee. Das Stammorchester der Kapelle zählt 60 Musikerinnen und Musiker und ist im Durchschnitt 27 Jahre jung, rund 30 Kinder befinden sich gegenwärtig in der Ausbildung. Am Nachmittag ab 14 Uhr können sich die Gäste von Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen. Eine Tombola und Kinderschminken werden parallel veranstaltet. Bewirtungsende ist um 16 Uhr.

Am Montagabend geht es ab 17 Uhr mit der Bewirtung weiter, ab 19 Uhr spielt die Musikkapelle Sentenhart 1933 zur Unterhaltung auf. „Böhmisch mährisch – so wollen wir klingen“, ist ihr Motto.