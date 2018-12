von Eva-Maria Bast

Heiligabend. Das ist Familie, Zusammenhalt, Liebe. Das sind von Kerzenschein erleuchtete Fenster, das ist Wiedersehen mit erwachsenen Kindern oder Geschwistern und Heimeligkeit. Für viele Menschen ist Heiligabend der schönste Tag im Jahreslauf. Doch es gibt auch Menschen, die an Heiligabend niemanden haben, mit dem sie feiern können. Die draußen stehen und auf all die erleuchteten Fenster schauen. Menschen, denen ihre Einsamkeit nie deutlicher vor Augen steht als an Heiligabend.

Auch die Überlinger Robert Mayer (66) und Heinz Pautzke (77) haben keine Familie, mit der sie das Weihnachtsfest feiern können, seit Mutter und Frau verstorben sind. Robert Mayer sagt: "Man fühlt sich in dem Moment, wenn man auf dem Balkon steht und rechts und links die Lichtlein glühen, besonders einsam. Es wäre unwahr zu sagen: Ich stehe da drüber." Er ergänzt: "So einsam wie an Heiligabend ist man sonst nie. Dazu ist man zu sehr Mensch."

"Stelle Kerzen auf, die ich das ganze Jahr über gekauft habe"

Er überlegt, dass man an Heiligabend zu den Obdachlosen gehen und mit ihnen feiern sollte. Sich klar machen, dass es einem ja gut geht und dass man ja eigentlich alles hat. Außer eben Menschen, die einem so nahe sind, dass man mit ihnen Weihnachten feiert. Ein bisschen weihnachtlich macht Robert Mayer es sich aber trotzdem: "Ich stelle im ganzen Haus große Kerzen auf, die ich das ganze Jahr über gekauft habe. Dann feiere ich für mich selbst, trinke ein Gläschen und esse was."

"Man macht den Fernseher an, dann ist man nicht so allein"

Heinz Pautzke macht es ebenso: ein bisschen Schmuck, essen und trinken, kein Weihnachtsbaum. Auch er empfindet viel Einsamkeit: "Man lenkt sich ab und macht den Fernseher an, dann ist man nicht so allein."

Robert Mayer sagt aber: "Es gibt nichts, was einen von Heiligabend ablenkt. Ich habe auch schon mal versucht, ein Buch zu lesen, aber das verstärkt das Gefühl der Einsamkeit nur. Dann schon lieber der Fernseher, der einem das Gefühl gibt, dass jemand da ist."

Ab 22 Uhr hat das "Galgenhölzle" geöffnet

Ab 22 Uhr ist allerdings jemand da. Zumindest das Alleinsein ist für Robert Mayer und Heinz Pautzke dann vorbei, wenn auch vielleicht nicht die Einsamkeit. Denn dann öffnet die Kneipe "Galgenhölzle" und Heinz Pautzke sagt: "Dann können wir hier feiern."

GalgenwirtMichael Jeckel (66) hat beobachtet, dass sich dann einsame Herzen mit all jenen mischen, denen die Besinnlichkeit unter dem Weihnachtsbaum zu viel wurde und die sich schließlich nach dem Familienfest mit jenen treffen, die nur an Weihnachten in die Heimatstadt zurückkommen.

"Hier bin ich unter Kollegen", sagt Heinz Pautzke. Er ergänzt: "Es rettet einen aus der Einsamkeit." Es gebe zwar schon immer wieder Menschen, die ihn einladen, am Heiligabend vorbeizukommen. Heinz Pautzke schlägt diese Einladungen jedoch aus: Da fühle man sich wie das fünfte Rad am Wagen. Michael Jeckel bestätigt: "Das macht man nicht am Heiligabend, so herzlich die Einladung sicherlich auch gemeint ist."