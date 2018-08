von Lothar Fritz

Überlingen (lf) „Vorfreude auf ‚Don Giovanni‘" lautete das Motto des Galakonzerts in der evangelischen Kirche mit den Solisten der Kleinen Oper am See. Die neu renovierte Kirche war voll besetzt mit einem Publikum, das von dem Dargebotenen in große Begeisterung versetzt wurde.

Der im Januar gegründete Förderverein Kleine Oper am See organisierte das Klassikkonzert zusammen mit der künstlerischen Leiterin Isabell Marquardt. Das Konzert wolle auch Werbung für den Beitritt in den Förderverein sein, wie dessen Vorsitzender Paul Seeger in seiner Begrüßung betonte.

Alle acht Solisten, die vom 16. bis 19. August die Aufführungen von Mozarts "Don Giovanni" auf der Bühne des Kulturpavillons am Kapuziner bestreiten, gaben Kostproben ihres Könnens mit 16 Auftritten. Isabell Marquardt hatte einen Reigen von Opern- und Operettenmelodien mit bekannten und beliebten Liedern zusammengestellt. Der Schwerpunkt lag auf Kompositionen aus Mozarts "Don Giovanni", aber auch italienische und französische Komponisten wie Verdi, Rossini und Saint Saens waren vertreten.

Aus „Die lustige Witwe" von Franz Lehar bildete das Lied „Lippen schweigen“ die Vorlage für ein perfekt inszeniertes Duett von Isabell Marquardt und Johannes Fritsche. Das Publikum sparte nicht mit Beifall bei Fritsches Liedern „Der Vogelhändler“ aus der Zauberflöte und seinem Auftritt als gewiefter Verführer Don Giovanni.

Den Auftakt des Konzerts hatten Nina Schulze und Vincent Gühlow gemacht. Begeistert war das Publikum auch vom Vortrag von Mezzosopranistin Felicitas Brunke, die bei den Melodien von Rossini und Saint Saens ihr schauspielerisches Talent zur Geltung brachte. Die Raum füllende Bass-Stimme von Hermann Locher passte genau zum Lied „In diesen heiligen Hallen“ aus der Zauberflöte und ein weiteres Mal zusammen mit den Männern des Opernchors beim Chor „O Iris und Osiris“.

Joakim Lari begleitete die Sänger am Flügel. Unter der musikalischen Leitung von Vincent Andreas setzte der Opernchor mit dem „Gefangenenchor“ aus Verdis „Nabucco“ und allen Mitwirkenden des Ensembles mit der „Scena ultima“ aus "Don Giovanni" einen fulminanten Schlusspunkt.

